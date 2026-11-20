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Vincent Schildkamp critica duramente a Quinten Timber en Voetbalpraat. Tras su actuación en el Alemania-Países Bajos (5-0), el comentarista concluye que ya no queda nada del jugador que tanto impresionó en el Feyenoord.

«Quinten Timber. Hablemos en serio. Comparado con hace dos años y medio o tres años. La fuerza y el empuje que tenía entonces. Si lo comparas con la primera parte que juega contra Alemania, ¿no es increíble lo poco que queda de aquello?», se pregunta en voz alta un sorprendido Schildkamp en el programa.

«Tengo que reconocer que no lo veo jugar todas las semanas en el Crystal Palace», prosigue su análisis del partido de Quinten Timber con la selección en Berlín. «Pero pensé: Frenkie de Jong no está. Xavi podría haber elegido a Koopmeiners, pero Timber va a darlo todo, ya verás.»

El presentador Milan van Dongen también quedó sorprendido por la actuación del centrocampista del Olympique de Marsella contra Alemania. «Cuando Timber irrumpió en el Feyenoord, tenía muchísimo empuje y fuerza».

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Schildkamp coincide plenamente con Van Dongen. «¿No es increíble? Si comparas aquello con esta primera parte con la selección neerlandesa contra Alemania... Me pareció realmente impactante».

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«Y eso que Timber, cuando estaba en forma y jugaba bien en el Feyenoord, sí tenía esas cualidades. Sabe girarse rápidamente en espacios reducidos. No es que no sepa hacerlo», afirma Schildkamp, convencido de que el centrocampista puede alcanzar un nivel más alto.

Henk Spaan también fue muy crítico con Timber esta semana en Het Parool. «Recuerda mucho a Mokio en una mala noche: no sabe dónde colocarse y se sitúa demasiado a menudo por delante del balón. En la Juventus, Edgar Davids solo tenía una tarea: proteger a Zidane. Esa era la misión de Timber junto a Veerman».

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«Haz de centinela y deja jugar al hombre que está en el equipo para eso. En esta selección neerlandesa, todos se creían unos cracks», escribió Spaan en su columna semanal.

Timber suma ya 18 partidos con la selección neerlandesa. Debutó con ella en marzo de 2024, en un amistoso que perdió por 2-1 contra Alemania.