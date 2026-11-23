Sjoerd Mossou no cree que Peter Bosz se perdiera el gol de Filip Kostic en el NEC-PSV (1-4). El técnico ganador hizo la sorprendente declaración poco después de que su equipo marcara cuatro goles en Nimega.
Preguntado por el primer gol de Kostic con el PSV, Bosz no supo responder, al menos al principio. «¿Ha marcado hoy?», contestó el entrenador entre risas con otra pregunta.
El entrevistador frunció el ceño. «¿No tienes ni idea?», preguntó sorprendido. «No, de verdad que no lo sé», respondió Bosz. «Suena bastante raro, ¿eh?».
«Es puro teatro, ¿no?», se lamentó el lunes un sorprendido Mossou en Voetbalpraat. «¿Por qué hace eso? ¿A qué viene tanta pose? Quiere hacerse el interesante».
«Pero sí sabía que Kostic había marcado, ¿no?», planteó el presentador Milan van Dongen. «Por supuesto. Es una tontería», añadió Mossou.
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«Es como si dijera: yo estoy ocupado con otras cosas. Vosotros, los mortales, os preocupáis por quién ha marcado. Pero yo estoy por encima de eso. Estoy pensando en la defensa preventiva», comentó Mossou, que no entendía en absoluto las palabras del entrenador del PSV tras el partido a domicilio contra el NEC.
«En cada entrevista, antes o después de un partido, parece que Bosz está en una sala de espera y que le van a hacer alguna intervención. Esa es la cara que pone. Mejor que no», dijo también Martijn Krabbendam, periodista que sigue al Feyenoord, sorprendido por el entrenador del equipo de Eindhoven.
Mossou no solo tiene críticas para Bosz. «Da ruedas de prensa muy largas. A veces duran tres cuartos de hora. No se puede decir que evite a la prensa. Da respuestas con contenido».
«Pero a veces quiere interpretar un papel o algo así. No sé qué le pasa», intentó explicar Mossou sobre los llamativos comentarios que Bosz hace en ocasiones durante las entrevistas.