Pese a la clasificación para la final de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", las críticas llovieron sobre una de las figuras de la selección saudí tras superar a Catar.

La selección saudí venció a su homóloga catarí en la tanda de penaltis por 3-2, después de empatar sin goles en el tiempo reglamentario del partido.

Hassan Tambakti, defensa de la selección saudí, se enfrentó a duras críticas tras fallar un penalti ante Catar.

Marcaron los penaltis de Arabia Saudí Abdullah Al Hamdan, Mohammed Kanno y Mukhtar Ali, mientras que Tambakti y Firas Al Buraikan fallaron los suyos.

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Por el lado catarí, Edmilson y Al Jarahi lograron marcar, mientras que Almoez Ali, Jassem Jaber y Khoukhi Boualem fallaron los suyos, dejando a la selección saudí con su billete para la final, donde se enfrentará a Emiratos el próximo martes.

Tambakti dudó antes de ejecutar y no consiguió engañar al portero de Catar, que la detuvo con facilidad.

El comunicador deportivo Imad Al Salmi afirmó, en el programa Rotana Sport con Walid, que Tambakti gestionó el momento con una calma excesiva, y lo describió como un jugador "frío" que entiende la frialdad en la ejecución de forma equivocada. Subrayó que el jugador estaba obligado a asumir una mayor responsabilidad, y criticó la manera en que golpeó el balón, afirmando que fue mala.

Por su parte, el comunicador Mohammed Al Enezi consideró que la forma de Tambakti de ejecutar los penaltis no es nueva, señalando que había marcado de la misma manera en ocasiones anteriores, pero estimó que la ejecución ante Catar no fue acertada, recalcando que momentos tan decisivos como estos necesitan una mayor dosis de seriedad y fuerza en la ejecución.









En cuanto al comunicador Mohammed Al Sheikh, fue más allá y puso en duda la elección de Tambakti desde el principio para lanzar el penalti, diciendo que la forma de colocarse y el movimiento lento antes de disparar dejan al jugador al descubierto frente al portero, considerando que Tambakti no es de los especialistas en la ejecución de penaltis.