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El jefe de ojeadores Nils Schmadtke ha rechazado tajantemente las graves acusaciones surgidas a raíz de su inminente salida del Bayern de Múnich.

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«He pensado durante mucho tiempo si debía pronunciarme sobre las informaciones de los últimos días. Normalmente dejo que mi trabajo hable por mí. Pero esta vez no se trata de mi trabajo, sino de mi carácter. Por eso quiero dejar claras algunas cosas», escribió Schmadtke el jueves en LinkedIn.

El hijo de 37 años del histórico directivo de la Bundesliga Jörg Schmadtke añadió: «Nunca he transmitido información confidencial a los medios. Ni en Múnich ni en ningún otro lugar. Nunca he menospreciado a las personas que estaban bajo mi responsabilidad. Soy exigente, incluso incómodo cuando se trata de calidad. Pero no soy irrespetuoso. Y nada de lo que se ha escrito tuvo siquiera remotamente que ver con mi salida del FC Bayern. No hablo públicamente de asuntos internos. No lo he hecho en ninguno de los clubes en los que he trabajado y tampoco voy a hacerlo ahora».

Así, Schmadtke dejó sin aclarar cuáles fueron, desde su punto de vista, los verdaderos motivos de su salida anticipada del FC Bayern. En las últimas semanas se habían publicado varias informaciones que le atribuían, entre otras cosas, un estilo de dirección demasiado brusco y la filtración a los medios de asuntos internos de su equipo. El lunes, el FC Bayern anunció su separación anticipada con fecha del 31 de enero de 2027. El contrato de Schmadtke se extendía originalmente hasta el verano de 2027.

En un principio, Christopher Vivell, responsable del scouting del Manchester United, fue señalado como favorito para suceder a Schmadtke en el FC Bayern. Sin embargo, según TZ , esa opción ha perdido fuerza. El motivo: el director deportivo Christoph Freund recibió el encargo de buscar un sucesor y conoce a Vivell de la etapa en la que ambos coincidieron en el RB Salzburgo. Sin embargo, el director general deportivo Max Eberl no estaría convencido de incorporar al Bayern a otra figura clave procedente del entorno de RB.

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FC Bayern: Nils Schmadtke, considerado un estrecho colaborador de Max Eberl

Schmadtke asumió en octubre de 2024 la dirección del scouting del primer equipo y de las categorías inferiores del FC Bayern. Se le considera un estrecho colaborador del director general deportivo Max Eberl. Ambos ya habían trabajado juntos en el Borussia Mönchengladbach.

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«Mi etapa en el FC Bayern ha sido instructiva y una experiencia muy positiva. Trabajar en un club de esta dimensión, con este nivel de exigencia y a este ritmo, me ha ayudado a crecer profesional y personalmente», escribió también Schmadtke. «Estoy orgulloso de lo que hemos construido en estos dos años. Hemos reorganizado el departamento de scouting, estrechado la colaboración entre el primer equipo y el campus y explorado nuevas formas de contactar con los jugadores. Fue un trabajo en equipo. A todos los miembros de mi equipo, gracias por vuestro esfuerzo, vuestras ideas y vuestra confianza. Sin vosotros, nada de eso habría sido posible».