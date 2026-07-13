La Federación Mexicana de Fútbol ha sido multada justo cuando prepara el Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá.

Según Foot Mercato, la Secretaría de la Función Pública mexicana le impuso una multa de 42,8 millones de pesos (2,14 millones de euros) por violar la ley de protección de datos personales al gestionar el sistema de identificación de aficionados.

Las autoridades acusan a la Federación de no informar adecuadamente a los aficionados de que sus datos biométricos, incluidas las fotografías, se consideran información personal sensible.

Además, no obtuvo el consentimiento expreso por escrito para tratar esos datos sensibles.

La Federación solo incluyó una casilla en su web sin mecanismo fiable de verificación del consentimiento. Las autoridades consideran que esta práctica infringe la legislación mexicana en materia de protección de datos personales.

La selección de México quedó eliminada en octavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras perder 3-2 ante Inglaterra.