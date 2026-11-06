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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Dura lesión: Al Hilal, en riesgo de perder a Neves por un largo periodo

Rúben Neves
Al Hilal
1ª División
Portugal
Arabia Saudita

Un golpe esperado amenaza al Al Hilal

Un estado de preocupación domina al italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal saudí, debido a la lesión que sufrió su jugador portugués Rúben Neves durante el enfrentamiento ante el Al-Fateh, que terminó con la victoria del Zaeem por dos goles a cero, en la duodécima jornada de la liga Roshan saudí.

Los datos preliminares indican que Neves padece una lesión en la parte baja de los músculos abdominales y estará ausente de los terrenos de juego por un periodo que oscila entre 3 y 4 semanas.

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Pero este periodo podría alargarse, ya que, según el programa "Dawrina Gheir", Neves podría someterse a una operación quirúrgica, pues la lesión que padece en la parte baja de los músculos abdominales está considerada una de las lesiones difíciles".

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Y aclaró: "En caso de que Neves se someta a una operación quirúrgica, la duración de su ausencia de los terrenos de juego podría extenderse por un periodo más largo, especialmente porque el Al-Hilal no ha anunciado hasta este momento el tiempo de su baja".

Neves es una de las estrellas más destacadas e importantes de la liga Roshan y del mundo en su posición, gracias a los asombrosos niveles que ofrece desde su llegada al Al-Hilal en el verano de 2023.

Neves (29 años) ha participado en 14 partidos durante la presente temporada, en los que ha marcado 9 goles y ha dado 4 asistencias en las distintas competiciones locales y continentales.

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