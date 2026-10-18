El 36 veces campeón de Italia cayó el domingo por la noche en casa por 0-3 (0-1) ante la Lazio. Woltemade, de 24 años, tampoco pudo evitar como suplente la segunda derrota de la temporada.

El entrenador Luciano Spalletti dio entrada a su jugador cedido en el minuto 46. Sin embargo, tras marcar en la Europa League, Woltemade siguió sin ver puerta en la Serie A. El exjugador del Stuttgart tuvo el empate en sus botas, pero, tras una jugada de Randal Kolo Muani, remató por poco fuera desde una posición favorable (55).

En cambio, para el equipo de la capital marcaron Oliver Provstgaard (37), Gustav Isaksen (66) y Fisayo Dele-Bashiru (89).

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¿En qué posición están actualmente la Juventus y la Lazio en la Serie A?

Con solo tres victorias en siete partidos, la Juventus sigue sin encontrar la regularidad. El octavo puesto en la liga y los ocho puntos de desventaja respecto al líder, el Inter de Milán, no responden a las expectativas del club turinés.

Algo parecido le ocurre a Woltemade, que hasta ahora solo ha jugado como suplente en la liga. El jugador, cedido en verano por el Newcastle United a la Vecchia Signora, todavía espera su primer gol en la máxima categoría italiana. El pasado jueves sí había marcado el empate provisional en la victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo, participante español en la Europa League.

La Lazio del entrenador Gennaro Gattuso, vencedora del encuentro, superó en cambio a su rival de la ciudad, la AS Roma, con su sexto triunfo de la temporada e igualó a puntos al líder, el Inter de Milán.