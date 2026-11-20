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Dudas despejadas: Carlos Alcaraz disipó con una actuación impresionante la preocupación por su lesión en el muslo en las ATP Finals.

El español, ganador de siete títulos de Grand Slam, venció también en su tercer partido de grupo al italiano Flavio Cobolli por 6-4 y 6-1 y mostró un gran estado físico.

Nada parece interponerse en su camino hacia su primer título en Turín; Alcaraz sigue siendo así el principal rival de la gran figura alemana Alexander Zverev.

Alcaraz llevaba un vendaje negro en el muslo izquierdo, que se había sometido a una resonancia magnética el jueves. Se movió bien y no concedió oportunidades con su saque. Acortó los intercambios siempre que pudo y conectó 29 impresionantes golpes ganadores.

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Para Alcaraz fue su duodécima victoria consecutiva. Después de que surgieran algunas preocupaciones tras su segundo partido de grupo contra el ruso Daniil Medwedew, Alcaraz había recibido el día anterior el visto bueno de su equipo médico para continuar en el torneo.

Getty Images

Tras ganar sus tres partidos de grupo, se enfrentará el sábado al estadounidense Ben Shelton en semifinales. En la final podría esperarle un duelo muy esperado con el número uno del mundo, Zverev.

En lo deportivo, Alcaraz está en plena forma. El jugador de 23 años llegó a Turín con mucha confianza tras sus triunfos en los torneos de Viena y París. Podría convertirse en el tercer español, después de Manuel Orantes en 1976 y Àlex Corretja en 1998, en proclamarse campeón del mundo oficioso.