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Hussein Hamdy

Traducido por

Dumfries y Espino, en lo más alto de la lista del Real Madrid para enfrentar a la Fiorentina

D. Dumfries
C. Espi
F. Mastantuono
D. Huijsen
Real Madrid
Fiorentina
Primera División
J. Mourinho
Países Bajos
España
Argentina
Italia
Portugal

Ensayo importante

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, dio a conocer la lista de convocados de su equipo para enfrentar a la Fiorentina mañana sábado, dentro de la pretemporada de cara a la nueva campaña.

Entre las elecciones de Mourinho figuraron la dupla formada por Denzel Dumfries y Carlos Espí, este último incorporado recientemente a las filas del conjunto merengue este verano, mientras que Franco Mastantuono y Dean Huijsen se ausentan por motivos aún no revelados.

La lista completa del Real Madrid para el amistoso ante la Fiorentina quedó de la siguiente manera:

Porteros: Lunin - Sergio Mestre - Javi Navarro.

Defensas: Dumfries - Trent - Carreras - Lamine Fati - Juan Martínez - Fortea - Mario Rivas - Aimar García.

Amistosos
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO

Centrocampistas: Camavinga - Valverde - Arda Güler - Cestero - Lacosta - Alexis Ceria.

Delanteros: Endrick - Espí - Yáñez - Jacobo.

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