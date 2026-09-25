Dumfries sobre el polémico gol de Alemania: conocemos los trucos de Kimmich

Denzel Dumfries, defensa de la Países Bajos, criticó al capitán de la selección alemana, Joshua Kimmich, por continuar la jugada que derivó en el gol de la Mannschaft en el empate (1-1) entre ambas selecciones, ayer jueves, en el inicio de la competición de la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio "Johan Cruyff" de la capital neerlandesa, Ámsterdam.

Dumfries declaró, en declaraciones a la prensa tras el partido: "El extremo izquierdo (Amiri) me miró como si fuera a detenerse, y luego le pasó el balón a Kimmich. Conocemos a Kimmich. Es un jugador de talla mundial, pero conocemos sus trucos".

El jugador del Real Madrid continuó: "(Kimmich) siguió jugando y marcaron el gol. Eso no debería pasarnos, y quizás nosotros también deberíamos hacer estas cosas".

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Y añadió: "Sí, fui a encararlo (a Kimmich), por supuesto. Al final, te queda la sensación de que aquello no fue del todo correcto".

El gol alemán había generado polémica, después de que los visitantes continuaran la jugada pese a la caída del jugador neerlandés, Brian Brobbey, lesionado sobre el terreno de juego, para que Felix Nmecha anotara el gol de la ventaja alemana en el minuto 32.

La selección de la Países Bajos empató en el tiempo de descuento de la segunda parte, gracias al jugador del Liverpool, Cody Gakpo, para que el partido terminara (1-1) en el primer debut de Jürgen Klopp como entrenador de la selección alemana, y el de su homólogo Xavi Hernández al frente de la Países Bajos.



