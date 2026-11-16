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Denzel Dumfries está furioso tras la humillante derrota de Países Bajos por 5-0 ante Alemania en la Liga de Naciones. «Fue un fracaso colectivo. Esta noche hicimos un partido pésimo», lamentó el capitán tras el encuentro ante la NOS.

El portero Bart Verbruggen reunió a los jugadores de Países Bajos tras el quinto gol alemán en Berlín. «Por supuesto que nos enfadamos unos con otros. Esto no puede pasar, y así nos lo dijimos», explicó Dumfries.

«Había frustración e intentas mantener la concentración porque tienes que seguir jugando. En una situación así intentamos darnos la mano, pero es difícil. Nos faltó contundencia en los duelos, dejamos demasiados espacios y eso los hizo peligrosos al contraataque», señaló el lateral derecho, muy impactado por la actuación de Países Bajos.

El ambiente en torno a la selección de Países Bajos era, precisamente, de euforia tras la victoria del viernes por 7-0 sobre Grecia. «Después de una victoria así quieres mantener las buenas sensaciones, pero no hemos podido darle continuidad. Simplemente no estuvimos a la altura».

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Dumfries también fue crítico con su propia actuación ante Alemania. «En el primer gol retrocedo un poco demasiado, por lo que él (Derry Scherhant, N. de la R.) recibe demasiado espacio. Es diestro, lo sé. Eso no puede pasar. Siempre soy muy sincero conmigo mismo».

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«Y, como he dicho antes, había mucha frustración. En un momento dado intentamos mantener las líneas juntas. Pero simplemente no estuvimos bien. Jugar fuera contra Alemania es muy difícil», añadió un decepcionado Dumfries.

Dumfries llevó el brazalete de capitán ante Alemania. El capitán titular, Virgil van Dijk, y el segundo capitán, Frenkie de Jong, no estuvieron disponibles debido a sus lesiones.

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El lateral derecho del Real Madrid suma ya 82 partidos internacionales con Países Bajos. El defensa de 30 años debutó con la selección neerlandesa en 2018 y lleva años siendo un fijo.