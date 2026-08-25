Christophe Dugarry, exestrella de Francia, calificó de "idiota" al argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, ante su fuerte deseo de fichar por el Barcelona el presente verano.

Álvarez anunció su deseo de abandonar el Atlético de Madrid durante su participación con Argentina en el Mundial 2026, y busca con insistencia fichar por el conjunto blaugrana.

Por otro lado, el Atlético de Madrid se aferra a los servicios de Álvarez y se niega a desprenderse de él en favor del club catalán, por lo que la situación permanece en el aire entre ambos clubes.

Por su parte, Dugarry atacó al exdelantero del Milan y del Barcelona, Álvarez, y lo tildó de idiota y estúpido.

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Dugarry dijo en declaraciones al canal RMC: "El jugador y sus representantes son unos idiotas. ¿Cómo puede anunciar 'quiero irme del club'? ¿Es estúpido o qué?".

Y añadió, según recogió el diario inglés "Metro": "No es mejor irse de esta manera. Cállate, sé humilde y habla con inteligencia. ¿No viste lo que pasó con Griezmann? ¿No sabes gestionar tus asuntos? ¿No conoces a tu afición?".

Y prosiguió: "Hay que permitir irse al jugador que desea marcharse. Después, eso crea más problemas que cualquier otra cosa. Y también creo que debe haber un respeto mutuo entre ambas partes".

Y continuó diciendo: "Lo primero que hay que hacer cuando quieres intentar llegar a un acuerdo es no escupir a tu afición ni a tu club".

Y concluyó sus declaraciones: "Con esta actitud tuya, estás completamente equivocado y recibirás un castigo ejemplar".