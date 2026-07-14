Dugari: «Quien critique a Mbappé es un tonto... Y los españoles deberían compararlo con Vinícius y Bellingham»

El exfutbolista francés Christophe Dugarry rechaza culpar a Kylian Mbappé del fracaso del Real Madrid y pide criticar a Jude Bellingham y Vinícius Júnior si se quiere atacar al capitán de su selección.

Sus declaraciones llegan antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España, esta noche en Dallas.

El Mundial de Mbappé ha sido excepcional, y hoy preocupa a España. Por eso se analizó su temporada en el Real Madrid en el programa «Rothen s'enflamme» de RMC.

El campeón del mundo en 1998 criticó a quienes cuestionan al delantero y recordó que el Real Madrid debe analizar sus propios problemas.

Dugarry afirmó: «Son unos idiotas. No sé si los que hablan de Mbappé acuden siquiera a los partidos. Es inaceptable que se diga de un jugador que ha marcado 42 goles en 44 partidos que el Real Madrid no ha ganado ningún título por su culpa».

Y añadió: “Es lógico pedirle más, pero ¿qué más puede dar tras 42 goles en 44 partidos? Si en España critican a Mbappé, deberían criticar también a Bellingham, a Vinicius y a todos los que rinden mejor con sus selecciones. Si todos ellos brillan más con sus países, el problema está en el Real Madrid”.

Concluyó: «El Real Madrid atraviesa un bache; Mbappé no es el problema, aunque debe madurar y asumir más liderazgo. Necesita tiempo».