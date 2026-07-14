Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

Traducido por

Dugari: «Quien critique a Mbappé es un tonto... Y los españoles deberían compararlo con Vinícius y Bellingham»

K. Mbappe
Real Madrid
España
World Cup
Francia vs España
Francia
Francia
España
EE. UU.

¡El problema del Real Madrid no es Kylian!

El exfutbolista francés Christophe Dugarry rechaza culpar a Kylian Mbappé del fracaso del Real Madrid y pide criticar a Jude Bellingham y Vinícius Júnior si se quiere atacar al capitán de su selección.

Sus declaraciones llegan antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España, esta noche en Dallas.

El Mundial de Mbappé ha sido excepcional, y hoy preocupa a España. Por eso se analizó su temporada en el Real Madrid en el programa «Rothen s'enflamme» de RMC.

El campeón del mundo en 1998 criticó a quienes cuestionan al delantero y recordó que el Real Madrid debe analizar sus propios problemas.

Dugarry afirmó: «Son unos idiotas. No sé si los que hablan de Mbappé acuden siquiera a los partidos. Es inaceptable que se diga de un jugador que ha marcado 42 goles en 44 partidos que el Real Madrid no ha ganado ningún título por su culpa».

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
España crest
España
ESP

Y añadió: “Es lógico pedirle más, pero ¿qué más puede dar tras 42 goles en 44 partidos? Si en España critican a Mbappé, deberían criticar también a Bellingham, a Vinicius y a todos los que rinden mejor con sus selecciones. Si todos ellos brillan más con sus países, el problema está en el Real Madrid”.

Concluyó: «El Real Madrid atraviesa un bache; Mbappé no es el problema, aunque debe madurar y asumir más liderazgo. Necesita tiempo».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google