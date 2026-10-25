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El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, se marcó como objetivo alcanzar el liderato de la Ligue 1 antes del partido reprogramado contra el Lyon. El técnico español insistió en que su plantilla sigue plenamente motivada pese al traslado del encuentro al lunes por la noche.

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El duelo por el liderato, reprogramado para disputarse en el Parque de los Príncipes

El Paris Saint-Germain recibe al Olympique Lyonnais en el Parque de los Príncipes en un importante duelo de Ligue 1 que se trasladó al lunes 26 de octubre. La Ligue de Football Professionnel reprogramó el partido tras una orden de la Prefectura de Policía que prohibía disputarlo el domingo inicialmente previsto.

Ambos equipos llegan empatados a 14 puntos, con el Lyon de Paulo Fonseca en primera posición por delante del PSG, segundo por diferencia de goles.

El equipo de Luis Enrique llega en un gran momento tras lograr una emocionante victoria por 4-2 ante el Barcelona entre semana en la Champions League.

Luis Enrique apunta al liderato pese al cambio de fecha

En declaraciones a la prensa antes del partido, Luis Enrique restó importancia a cualquier inconveniente causado por el cambio de fecha, que coincide con la ceremonia del Balón de Oro. «Si, dada la situación actual, es mejor para nosotros jugar el lunes, lo aceptaremos sin ningún problema», afirmó Luis Enrique.

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«Hace tres o cuatro semanas todavía estábamos muy lejos del líder. Y ahora tenemos la oportunidad de ponernos primeros».

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Próximos partidos PSG Ligue 1 15:30 OL

«Es importante para nosotros estar lo más arriba posible en la clasificación», añadió el técnico español.

El entrenador del PSG busca la revancha ante el potente equipo de Fonseca

Luis Enrique reconoció la amenaza que supone el Lyon y señaló que su victoria por 2-1 en el Parque de los Príncipes la temporada pasada supone una motivación añadida. «Enfrentarnos al Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca es una motivación», explicó.

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«Recordamos lo que hicieron la temporada pasada, cuando ganaron en el Parque de los Príncipes jugando muy bien».

«Nos toca demostrar que estamos preparados para cada partido y mostrar nuestro estado de forma», subrayó Luis Enrique.

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El PSG aspira a recuperar su dominio en la Ligue 1

Con ambos clubes empatados a puntos en lo alto de la tabla, el duelo del lunes promete ser una primera referencia importante en la lucha por el título de Ligue 1.

Una victoria de los parisinos supondría su regreso al liderato por delante de su rival.

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El partido entre el PSG y el Lyon comenzará el lunes a las 20:30 CET en el Parque de los Príncipes.