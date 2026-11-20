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El sorteo de los cuartos de final de la Liga A de Naciones 2026-27, celebrado en Nyon, ha deparado cuatro atractivas eliminatorias a doble partido para marzo de 2027. España, campeona del mundo, se enfrentará a la Francia de Zinedine Zidane en el duelo más destacado, mientras que la Inglaterra de Thomas Tuchel se medirá a la Noruega de Erling Haaland.

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España contra Francia: un duelo de gigantes

España, campeona del mundo, se medirá a la Francia de Zinedine Zidane en el enfrentamiento más destacado de los cuartos de final de la Liga A de Naciones de la UEFA 2026-27, tras el sorteo celebrado el viernes en Nyon. La selección de Luis de la Fuente había ganado todos sus partidos hasta la sexta jornada, en la que se enfrentó a Inglaterra. Esa derrota puso fin a su racha de 43 encuentros sin perder y la envió al bombo de los equipos no cabezas de serie, pese a los cuatro goles y dos asistencias de Lamine Yamal, las tres asistencias de Dani Olmo y los tres goles de Mikel Merino.

España recibirá a Francia en la ida antes de viajar para enfrentarse a una selección transformada bajo las órdenes de Zidane. Tras perder en Italia y caer al segundo puesto del Grupo A1, Francia recuperó el liderato con una trabajada victoria ante Turquía en la que Eli Junior Kroupi marcó su primer gol internacional. Michael Olise fue su principal referente ofensivo en el conjunto de la fase, con cinco goles y dos asistencias.

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Noruega contra Inglaterra: Haaland y Kane, frente a frente

La Inglaterra de Thomas Tuchel se medirá a Noruega en un duelo entre dos de los delanteros más letales de Europa. Inglaterra, ganadora del Grupo A3, llega en un gran momento tras imponerse por 3-2 a España. Tres días antes, su capitán Harry Kane había superado a Peter Shilton como el jugador con más partidos disputados con la selección masculina inglesa. Kane terminó la fase de liga como máximo goleador, con ocho tantos, mientras que Jude Bellingham repartió seis asistencias.

La Noruega de Stale Solbakken evitó de forma dramática la eliminatoria de ascenso y descenso entre las Ligas A y B en la sexta jornada, cuando Erling Haaland transformó un penalti en los últimos minutos para sellar la victoria por 3-2 ante Dinamarca. Con ese tanto, el máximo goleador histórico de la competición llegó a seis goles en la fase de liga, mientras que Martin Odegaard sumó cinco asistencias. Inglaterra afrontará una dura prueba en Oslo antes de la vuelta en Wembley.

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Países Bajos contra Portugal: a prueba la era posterior a Ronaldo

Portugal, vigente campeón, se medirá a los Países Bajos de Xavi Hernandez en una nueva edición de un clásico entre rivales europeos. Con Jorge Jesus, nombrado en verano, Portugal fue la primera selección en clasificarse y superó con comodidad el Grupo A4 gracias a cinco victorias. Goncalo Ramos y Joao Felix lideraron su ataque con tres goles cada uno tras la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección en noviembre.

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Xavi permanecía invicto como seleccionador de los Países Bajos hasta la dura derrota ante Alemania en la sexta jornada, apenas tres días después de la exhibición que terminó con un 7-0 frente a Grecia. Tijjani Reijnders, autor de un triplete, encabezó la tabla de goleadores neerlandesa con cuatro tantos, los mismos que Virgil van Dijk, que alcanzó los 100 partidos internacionales. Países Bajos recibirá a Portugal en la ida antes de viajar para disputar la vuelta.

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Bélgica contra Alemania: un duelo con muchos goles a la vista

La Alemania de Jurgen Klopp, que marca goles con facilidad, se enfrentará a la Bélgica de Mark van Bommel en la cuarta eliminatoria de cuartos de final. Tras un inicio lento en septiembre y octubre, Alemania alcanzó su mejor nivel en noviembre: Florian Wirtz marcó cuatro goles, incluidos dos en la goleada por 5-0 ante los Países Bajos, mientras que el extremo del RB Leipzig Brajan Gruda aportó dos goles y dos asistencias en solo dos partidos.

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Bélgica llegó a la sexta jornada en el tercer puesto del Grupo A1 y perdía ante Italia a los 11 minutos, pero remontó para imponerse por 4-1. Kevin De Bruyne lideró al equipo con tres goles y Charles De Ketelaere aportó tres asistencias. Las eliminatorias a doble partido se disputarán a finales de marzo de 2027. Los vencedores avanzarán a la fase final, prevista del 9 al 13 de junio de 2027, para cuya organización se perfilan Inglaterra, Francia o España.