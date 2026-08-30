Según un informe del diario español Mundo Deportivo, Bayer Leverkusen está interesado en Casado. Según la información, el campeón alemán de 2024 es actualmente, junto con el Besiktas, el que tiene más opciones de hacerse con el fichaje del mediocentro defensivo.

¿Se está gestando entonces un duelo de mercado entre el Bayer y el Besiktas? Lo que juega a favor del Leverkusen: el nuevo entrenador, Carles Martínez, fue en su día técnico de la cantera del Barça y por eso conoce bien a Casado, formado en La Masia. Además, el centrocampista, con gran calidad técnica, encajaría bien en el estilo de juego que Martínez quiere implantar en el Bayer.

Casado tiene contrato con el Barcelona hasta 2028, pero el jugador de 22 años lleva ya tiempo siendo candidato a salir. Actualmente, según Mundo Deportivo, Casado está analizando muy detenidamente dónde podría tener la mejor perspectiva de futuro. La opción de ser titular en el Barça es muy mala; la pasada temporada, Casado fue en la mayoría de los casos, como mucho, un revulsivo, y en los dos primeros partidos de Liga del nuevo curso ni siquiera entró en la convocatoria del técnico Hansi Flick.

¿Quién más, además de Leverkusen y Besiktas, está interesado en Marc Casado?

Además de Leverkusen y Besiktas, Mundo Deportivo también menciona al FC Everton y al RB Leipzig como interesados en Casado. Sin embargo, actualmente ambos clubes estarían mucho menos avanzados que el Bayer y el conjunto de Estambul. Casado, que también fue vinculado con el Borussia Dortmund, ha disputado hasta ahora un total de 75 partidos oficiales con el primer equipo del Barcelona (un gol y siete asistencias).





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Por su parte, el Leverkusen sí puede necesitar refuerzos, ya que encajó una amarga derrota por 2-3 ante el recién ascendido SV Elversberg el sábado, en el debut de Martínez en la Bundesliga.