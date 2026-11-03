La designación no es un buen augurio: el jurista y agente judicial de 37 años ha arbitrado hasta ahora tres partidos oficiales del club con más títulos de Alemania, y los tres terminaron en derrota para los muniqueses.

La última vez que Letexier, que entre otros encuentros pitó la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra (2-1), dirigió un partido de los muniqueses fue en el Mundial de Clubes 2025 ante el Benfica de Lisboa (0-1).

Antes, los muniqueses habían caído bajo su arbitraje en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones 2023/204 ante la Lazio de Roma (0-1) y en la fase de grupos de la máxima competición europea 2024/2025 ante el Feyenoord de Róterdam (0-3).