La designación no es un buen augurio: el jurista y agente judicial de 37 años ha dirigido hasta ahora tres partidos oficiales del club más laureado de Alemania, y los tres terminaron con derrota para los muniqueses.

La última vez que Letexier arbitró a los muniqueses fue en el Mundial de Clubes de 2025, ante el Benfica de Lisboa (0-1). El colegiado también dirigió, entre otros encuentros, la final de la Eurocopa de 2024 entre España e Inglaterra (2-1).

Antes, los muniqueses habían caído bajo su arbitraje en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones 2023/204 ante la Lazio de Roma (0-1) y en la fase de grupos de la máxima competición europea 2024/2025 ante el Feyenoord de Róterdam (0-3).