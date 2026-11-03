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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Duelo ante el Atlético de Madrid: la designación del árbitro no es un buen augurio para el Bayern de Múnich

Liga de Campeones
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Bayern Múnich

El árbitro francés de élite Francois Letexier dirigirá el martes por la noche el partido de la Liga de Campeones del FC Bayern a domicilio ante el Atlético de Madrid.

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La designación no es un buen augurio: el jurista y agente judicial de 37 años ha dirigido hasta ahora tres partidos oficiales del club más laureado de Alemania, y los tres terminaron con derrota para los muniqueses.

La última vez que Letexier arbitró a los muniqueses fue en el Mundial de Clubes de 2025, ante el Benfica de Lisboa (0-1). El colegiado también dirigió, entre otros encuentros, la final de la Eurocopa de 2024 entre España e Inglaterra (2-1).

Antes, los muniqueses habían caído bajo su arbitraje en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones 2023/204 ante la Lazio de Roma (0-1) y en la fase de grupos de la máxima competición europea 2024/2025 ante el Feyenoord de Róterdam (0-3).

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