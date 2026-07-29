Dudas y cautela: la Federación Inglesa emite un comunicado oficial sobre el nuevo proyecto de la FIFA

La Federación Inglesa de Fútbol expresó su reacción al nuevo y polémico proyecto de la FIFA, impulsado por el presidente del organismo internacional, Gianni Infantino.

Mientras la FIFA busca convencer a sus 211 federaciones miembro de que adopten esta nueva estructura comercial, que pretende potenciar sus actividades económicas y atraer inversores del sector privado, varias federaciones han manifestado su preocupación por la metodología empleada y la falta de información disponible.

El nuevo proyecto de la FIFA responde a la intención de Infantino de vender participaciones del Mundial en forma de acciones a inversores del sector privado, lo que ha desatado numerosas objeciones.

En un comunicado, la Federación Inglesa de Fútbol expresó, en un comunicado oficial, sus serias dudas sobre el proceso que sigue la FIFA.

El comunicado de la Federación Inglesa señaló: "No teníamos conocimiento alguno de esta propuesta, ni disponemos de ningún detalle sustancial, especialmente en lo relativo a su naturaleza exacta y a las condiciones asociadas a ella. Y dada la limitada información con la que contamos, nos preocupa gravemente la ausencia de los procedimientos y de la gobernanza que han permitido que esto ocurra, así como el contenido y los principios que parecen estar en juego".

Y añadió: "Cuando la propuesta se anuncie con todos sus detalles y con total transparencia, tal como prometió la FIFA, les haremos llegar nuestros puntos de vista y aportaremos más comentarios".

La presión sobre Gianni Infantino va en aumento, ya que este afronta críticas de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF), que han llegado hasta la amenaza de boicotear el Mundial.