Dudas sobre la estrella de los Tres Leones... Tuchel no quiere arriesgar

Hay dudas sobre si Bukayo Saka jugará de titular con Inglaterra ante Ghana en la segunda jornada del grupo del Mundial.

Inglaterra debutó con victoria 4-2 ante Croacia, y Ghana superó a Panamá en el último minuto.

Según Sky Sports, el seleccionador Thomas Tuchel podría reservarlo hasta el último duelo contra Panamá.

El cuerpo técnico mantiene la cautela por su problema en el tendón de Aquiles.

Tuchel añadió que el jugador se irá poniendo a punto de forma gradual durante la próxima semana de entrenamientos y que es poco probable que sea titular antes del último partido de la fase de grupos contra Panamá.

Su compañero en el Arsenal, Noni Madueke, conservará el puesto en la banda derecha tras provocar un penalti y generar varias ocasiones ante Croacia.