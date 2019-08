DT de Junior: "Matías Fernández no puede jugar"

Julio Comesaña se refirió al por qué el chileno no es considerado como alternativa de los tiburones, y mucho menos como titular.

Lo que parecía un resurgimiento de Matías Fernández en , terminó siendo una nueva pesadilla producto de las lesiones. El mediocampista chileno sigue sin convencer a Julio Comesaña, DT de , el que fue franco al mencionar por qué el ex no aparece ni en las cómicas.

En rueda de prensa el adiestrador de los Tiburones apuntó con fuerza: "Queda siempre la sensación de que Comesaña no pone a Matías Fernández, Fernández no puede jugar, no está en condiciones", el clara alusión de la forma física en la que se encuentra el deportista.

El DT además se mostró algo molesto con las reiterativas preguntas si es que se citará al chileno, por lo que enfatizó en que se hable con el propio Fernández y sea el quien revele "yo no estoy en condiciones de jugar. No podemos dejar sensaciones. Él no está en condiciones de jugar", subrayó.

Además añadió que Matías "está mejor, pero no está bien".