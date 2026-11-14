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Didier Drogba, leyenda del fútbol marfileño y antiguo presentador de la gala del Balón de Oro, habló sobre los resultados de la edición de 2026 del premio, poniendo el foco en la derrota de Kylian Mbappé en la carrera por la corona, después de que acabara en segunda posición por detrás del inglés Harry Kane, a solo 28 puntos de diferencia.

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El capitán de la selección inglesa firmó una temporada asombrosa, tras marcar 73 goles y dar otras 8 asistencias, contribuyendo a que el Bayern Múnich conquistara tres títulos: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania, confirmando así su lugar entre los delanteros más destacados del fútbol mundial.

Kane se convirtió en el primer jugador inglés en lograr el Balón de Oro en 25 años, concretamente desde que Michael Owen ganó el galardón en 2001.

Por su parte, Mbappé ofreció un nivel llamativo en el Mundial, tras liderar a Francia hasta el cuarto puesto y encabezar la lista de goleadores del torneo con 10 goles, quedando en solitario al frente de la lista de máximos goleadores históricos del Mundial, mientras que Kane marcó 6 goles y condujo a Inglaterra a ganar la medalla de bronce.

Entre los factores que también influyeron en que Mbappé no se llevara el premio está el haber cerrado una temporada sin títulos con el Real Madrid, en un momento en el que Kane dominó a nivel local el fútbol alemán junto al gigante bávaro.

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Drogba abordó las razones de la derrota del capitán de la selección francesa, que es uno de sus jugadores favoritos, señalando que su imagen ante la opinión pública y la amplia campaña mediática asociada a él quizá afectaron negativamente a sus opciones de ganar el premio.

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Drogba declaró, en unas palabras al periódico "Le Parisien": "Creo que si Mbappé hubiera ganado el Mundial, se habría coronado con el Balón de Oro dos veces consecutivas".

Y añadió: "El asunto estuvo muy ajustado, sobre todo porque está ofreciendo unos niveles magníficos con el Real Madrid. Además, Harry Kane tampoco ganó la Liga de Campeones de Europa; no sé, intento entender lo que pasó".

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El astro marfileño prosiguió: "Quizá también tenga que ver con la imagen negativa que se ha formado de él. En Francia somos muy duros con Mbappé en particular, y con los jugadores de posturas claras en general, y Mbappé es de ese tipo de jugadores".

Drogba explicó que algunos aficionados prefieren a los jugadores más tranquilos y menos polémicos, afirmando: "A veces preferimos a los jugadores que se muestran de una forma más educada y comedida, pero no sirve de nada intentar cambiar la personalidad de Mbappé, porque su verdadera naturaleza saldrá a la luz tarde o temprano".

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Concluyó sus declaraciones insistiendo en la necesidad de que Mbappé se aferre a su verdadera personalidad y no finja para contentar a los demás, añadiendo: "Debe seguir siendo fiel a sí mismo, aunque eso suponga librar una auténtica batalla para él".

Mbappé ocupa el segundo puesto en la lista de goleadores de LaLiga esta temporada con 13 goles, por detrás de Raphinha, líder de la lista con 15 goles.

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En términos generales, Mbappé ha disputado con el Real Madrid 16 partidos en todas las competiciones esta temporada, en los que ha logrado marcar 17 goles y dar otras 3 asistencias.