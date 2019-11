Drogba felicitó a Johan Venegas, elegido como el mejor jugador de la Liga Concacaf

Didier Drogba fue compañero de Johan Venegas en de Canadá, en la , y le envió un mensaje a través de las redes sociales luego de que Saprissa se consagrara campeón de la Liga Concacaf.

"Felicitaciones mi hermano, estás poniéndote cada vez mejor", escribió el ex futbolista marfileño en su cuenta de Twitter, junto a una foto del atacante del equipo morado con sus galardones, después de la final ante Motagua.

Congratulations my Brother @Johan_VenegasCR you’re getting better and better 🔥🔥🔥🔥♥️ pic.twitter.com/WDcTFLcHXE