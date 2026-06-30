Driessen no se deja llevar por el entusiasmo y califica a un jugador de la selección holandesa de «sobrevalorado»

Tras la eliminación de Países Bajos en el Mundial, Valentijn Driessen critica a Jan Paul van Hecke. El central fue elogiado por su partido contra Marruecos, pero el jefe de fútbol de De Telegraaf no comparte esa opinión.

«Creo que está un poco sobrevalorado. Todavía no lo veo», afirma Driessen en el podcast Kick-Off tras la eliminación en octavos.

Su colega Mike Verweij, más positivo, destaca: «Fue él quien lideró la batalla. Si juegas tan mal, al menos lucha», recordando que el defensa se midió a Ismael Saibari e incluso jugó con la cabeza ensangrentada.

Driessen señala en qué puede mejorar el central de 26 años: «Se trata de marcar al rival, de tus acciones con y sin balón».

«Yo todavía no lo veo del todo claro, pero el Tottenham Hotspur sí lo ve. Así que quizá yo esté totalmente equivocado y él vaya mejorando», concluye Driessen, optimista sobre el fichaje de 60 millones de euros del club londinense.

Fue el compañero fijo de Virgil van Dijk en los cuatro partidos de Holanda en el Mundial y marcó su primer gol en la victoria 3-1 sobre Túnez.

Voetbalzone le otorgó un 7,5, la nota más alta de los jugadores de la selección, aunque no bastó para evitar la eliminación.