Driessen no duda del resultado del debut mundialista de Holanda ante Japón

Mike Verweij y Valentijn Driessen creen que Holanda no sufrirá un revés inmediato en el Mundial. Para los enviados de De Telegraaf, Japón, rival del domingo en Dallas, lleva tiempo sobrevalorado.

«Se le da demasiada importancia a Japón por algunas victorias en amistosos. Vencieron 4-1 a Alemania, cierto, pero no tienen jugadores destacados», afirma Verweij en el podcast Kick-Off.

“Holanda debe cuidar que Japón saldrá a ganar y está más acostumbrado al calor, pero en calidad Holanda tiene más que ofrecer”, añade Verweij, quien confía en que la Oranje sume al menos un punto, aunque aspira a los tres.

Driessen espera un partido intenso. «En los Mundiales se corre mucho. Se dijo que el calor sería excesivo y que veríamos más pases que sprints, pero por ahora no es tan grave: Holanda jugará a 21-22 °C con una humedad normal, así que puede ser un partido de verdad».

«Si comparas a todos los jugadores de la selección holandesa con los de Japón, entonces dime a quién de Japón te gustaría ver en la naranja», señala Driessen, a quien de inmediato le mencionan al delantero del Feyenoord Ayase Ueda.

«Ese solo marca contra clubes pequeños y Donyell Malen lo hace en la Serie A, una liga que valoro más que la Eredivisie. Así que Ueda por Malen no sería opción para mí, ni ningún otro japonés», añade el seguidor de la selección holandesa del periódico matutino.

Concluye: «Si miras dónde juegan, solo uno milita en el Bayern (Hiroki Ito). Y casi siempre es suplente. Holanda debe ganar y sumar tres puntos».