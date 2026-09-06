El seleccionador Xavi se habrá asustado del nivel del duelo estelar entre Ajax y PSV del sábado en el Johan Cruijff ArenA. A esa conclusión llega Valentijn Driessen en su análisis para De Telegraaf.

Xavi trabajará en parte desde España como seleccionador de Países Bajos, según sabe Driessen. «Ajax y PSV, al menos en esta primera toma de contacto, no han podido convencerle de coger más a menudo el avión hacia Países Bajos».

«Cuando las ocasiones y los goles desaparecieron en la segunda parte, el partido cayó a un nivel lamentable», concluye el crítico jefe de fútbol. «Ninguno de los dos clubes pudo sustraerse a ello, aunque el PSV agravó el sufrimiento del nuevo Ajax en el último suspiro al ampliar el 1-2 del descanso hasta el 1-3».

Driessen cree que Xavi apuntó tres nombres tras ver el Ajax - PSV. «Ruben van Bommel, Lutsharel Geertruida y Guus Til. Los tres jugadores del PSV no alcanzaron su mejor nivel, pero sí estuvieron implicados en goles del campeón».

Especialmente Van Bommel dejó buenas sensaciones ante Xavi, presente el sábado en Ámsterdam. «Van Bommel se está desarrollando como un cohete desde su regreso de una grave lesión de rodilla y también en el partidazo fue una amenaza constante».

«Sin embargo, su mecha corta no le gustará a Xavi. Va en detrimento de su fiabilidad y, si el español lo selecciona, sin duda se lo echará en cara al extremo izquierdo», señala Driessen en referencia al altercado provocado por el extremo del PSV.

«Por supuesto, Van Bommel puede defenderse porque recibe mucho castigo, pero no necesita sobrepasar los límites para sacar lo mejor de sí mismo», afirma Driessen tras el duelo estelar de la Eredivisie en Ámsterdam.