Driessen: «Eso indica que la KNVB no lo ve como seleccionador de la selección holandesa»

La KNVB busca anunciar cuanto antes al sucesor de Ronald Koeman como seleccionador de Países Bajos. Un día después de la eliminación mundialista ante Marruecos, el técnico de 63 años renunció. Ahora la gran incógnita es quién le reemplazará.

En las últimas 24 horas han sonado los nombres de Arne Slot, Erik ten Hag, Michael Reiziger, Sarina Wiegman y Peter Bosz. Para Valentijn Driessen, Bosz habría sido un excelente seleccionador para la «Oranje».

«Gobernar es prever el futuro. Él es un referente de la escuela de fútbol neerlandesa. ¿Qué más se puede pedir? Por eso sigo encontrando muy lamentable que la KNVB no se pusiera en contacto con él en enero», afirma el jefe de fútbol de De Telegraaf en el podcast Kick-Off.

A principios de año, Bosz retrasó su renovación con el PSV esperando que la KNVB le llamara para sustituir a Koeman, pero la federación no se puso en contacto con él y finalmente firmó en Eindhoven hasta 2028.

Para el experto en el PSV Jeroen Kapteijns, su salida no es realista: «Tras diez meses de negociaciones, un contrato de dos años y el inicio de la pretemporada, al PSV no le interesaría dejarlo marchar».

Sin embargo, mi colega Mike Verweij opina lo contrario. «Si el PSV considera que Peter Bosz les ha aportado mucho y además se da cuenta de que aspira al puesto de seleccionador nacional… Peter Bosz no es en absoluto de los que tiran la toalla a la primera, que quede claro. Pero si él está triste porque preferiría estar en Zeist y tienes a Arne Slot como buena alternativa, puedes dejarlo marchar por la alfombra roja hacia Zeist».

Driessen, en cambio, cree que Bosz no es opción para la KNVB. «No lo ven como candidato adecuado; de lo contrario, en enero le habrían dicho: “Peter, no sabemos cómo irá lo de Koeman, pero tú lo eres para nosotros”».

Driessen escucha a menudo que a Bosz se le tilda de «entrenador de procesos», pero considera que eso no debe impedirle ser seleccionador. «Bosz enderezó el PSV en su primera temporada con la misma rapidez con la que Arne Slot lo hizo con el Feyenoord. Entonces jugaban un fútbol fantástico».