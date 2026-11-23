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El Feyenoord lideraba la clasificación a finales de octubre, pero menos de un mes después ya ocupa el quinto puesto. Valentijn Driessen critica duramente al equipo de Róterdam en su columna de De Telegraaf.

Driessen considera que Giovanni van Bronckhorst no lo está haciendo mejor que su predecesor, Robin van Persie. «Tras trece partidos de liga, el análisis de las cifras favorece a Van Persie. Tenía tres puntos más, 28 frente a 25, y ocupaba el segundo puesto».

Concluye que el Feyenoord ha entrado en una espiral descendente. «El juego parece tan malo y carente de perspectivas como durante el desastroso periodo de noviembre y diciembre del año pasado con Van Persie».

El periodista de Westland también critica los fichajes de Dévy Rigaux y enumera a los jugadores con sarcasmo.

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«¿Dónde está Charles Vanhoutte, el Jordan Henderson belga, cuando tiene que asumir el mando?». También menciona a Mika Mármol, Nacho Ferri, Javi López y Reiss Nelson.

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«Por no hablar del nuevo Manuel Neuer, Tjark Ernst, el portero del Hertha BSC, club de la Segunda Bundesliga, que llegó a Róterdam por 5 millones (!). Mientras tanto, Timon Wellenreuther, mejor portero, fue vendido por un millón», añade.

Driessen cree que Luciano Valente y Gjivai Zechiël no han estado a la altura. «Los paralelismos entre Valente, recién nombrado capitán, y el excapitán Sem Steijn, ahora suplente, saltan a la vista».

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Según el columnista, parece que el brazalete de capitán está maldito. «Valente, al igual que Steijn, tuvo un buen inicio de temporada, pero su rendimiento ha caído mucho en el último mes. Van Persie dejó a Steijn en el banquillo para el gran partido contra el PSV después de que marcara cinco goles en nueve encuentros».

«En el campo del Heerenveen, el capitán Valente fue sustituido, aunque se sacrificó por el equipo al jugar en la banda izquierda». Además, Driessen escribe que Zechiël ya no es ni la sombra del centrocampista dinámico y técnicamente dotado que era.

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«Van Bronckhorst todavía no puede remediar el problema», opina el columnista, aunque reconoce que el entrenador ha madurado desde su anterior etapa en el Feyenoord.

«Con su actitud tranquila, da la impresión de tenerlo todo bajo control. Para que así sea, tendrá que lograr un cambio de rumbo rápido, tanto en los resultados como en el juego», concluye Driessen.