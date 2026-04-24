Driessen detecta una distorsión de la competencia en un club de la Eredivisie e insta a la KNVB a tomar medidas

Valentijn Driessen, jefe de fútbol de De Telegraaf, critica en Kick-off la decisión del AZ de presentar el jueves ante el Go Ahead Eagles (0-0) un once casi totalmente distinto al que jugó el domingo en la final de la Copa contra el NEC (5-1).

«Al final, Kees Smit acabó entrando un rato. El AZ juega simplemente con siete jugadores diferentes a los de la final de la Copa», comienza Driessen.

«El AZ aún puede ser tercero y jugar la previa de la Champions», añade. Está a cinco puntos del tercer puesto, con tres jornadas por disputar.

«Primero dejaron escapar la Conference League tras perder con el Shakhtar Donetsk y la tardanza de dos jugadores; ahora vuelven a hacerlo», añade.

Luego ganan la copa y todos se suben al carro. El AZ ha ganado más copas; ¿para eso hay que recorrer todo Alkmaar? Da igual, siempre que le den caña al Go Ahead Eagles».

La semana que viene tampoco se puede esperar nada, ya que el plantel viajará a Barcelona. Quizá la KNVB debería vigilar eso, en vez de centrarse en el caso Den Bosch-ADO. Es una distorsión de la competición. Normalmente quieren entrenar seis veces a la semana, y ahora se van a España a emborracharse. Eso no es bueno para un deportista en plena temporada».