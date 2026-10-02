Driessen destroza a Van de Ven y señala al sustituto ideal

Valentijn Driessen se muestra enormemente crítico con Micky van de Ven en Kick-Off, de De Telegraaf. El seleccionador Xavi haría bien en alinear a otro lateral izquierdo en Países Bajos, según su valoración tras el empate 2-2 contra Grecia.

«Ves a Van de Ven casi mirando a su alrededor como diciendo: ¿qué tengo que hacer? Simplemente tiene que recibir instrucciones claras antes de un partido y, por lo demás, no tantas florituras tácticas», le aconseja el alarmado Driessen a Xavi.

«Parece como si esos chicos tuvieran metido en la cabeza que las instrucciones de Xavi son más importantes que jugar con libertad. En la primera parte hacían cualquier cosa», observó con estupefacción el periodista que sigue a Países Bajos al ver el inicio del partido contra Grecia.

Mike Verweij es bastante más benévolo con Van de Ven. «Lo que llamó la atención es que a veces metía la turbo para luego, con su velocidad, corregir un error suyo o de otro. Ahí sí se ve que es tremendamente rápido».

«Ya van tres partidos seguidos», continúa Driessen sobre el, a su juicio, decepcionante Van de Ven. «Espero que Xavi coloque ahí de una vez a un lateral izquierdo normal. Como Hato, a quien yo veo mejor en el centro que como lateral izquierdo. Pero también juega con regularidad como lateral izquierdo».

Además, Driessen propone a Ian Maatsen. «Koeman no contaba con él. Y probablemente Xavi tampoco. Pero cada vez lo hace muy bien, como contra España el año pasado en los cuartos de final de la Nations League».

«Es un jugador excelente. Pero, de una manera u otra, no termina de entrarles a esos seleccionadores. Pero yo prefiero a un jugador de ese perfil antes que a Van de Ven. Es rápido, perfecto. Pero si solo está para corregir errores, entonces estás yendo en contra de tu objetivo», concluye Driessen. «También se trata de que alguien se sienta cómodo con el balón».