Driessen descarta a un jugador: «No es apto para la selección holandesa»

Valentijn Driessen, responsable de fútbol de De Telegraaf, considera que Crysencio Summerville aún no está listo para ser titular con la selección holandesa.

En el podcast Kick-Off afirmó: «No me pareció que Summerville jugara bien contra Argelia. A veces mostraba un destello interesante, pero le falta consistencia para ser un jugador de la selección».

No lo pondría de titular en el Mundial: «Malen, Brobbey y Gakpo son mis elegidos». Sobre Memphis Depay, Driessen cree que aún no está en óptimas condiciones para ser referente en la delantera de Ronald Koeman.

“Pero Brobbey es, en mi opinión, la quinta opción. Porque Wout Weghorst entró antes”, señala Driessen. “Lo mismo que en el descanso: sacaron a Verbruggen y metieron a Roefs, y no a Flekken, aunque siempre había sido el segundo portero”.

«Y luego Koeman dice que aún no ha tomado una decisión, pero entonces es raro meter a Roefs y no a Flekken», añade el escéptico seguidor de la selección holandesa, que debutará en el Mundial el 14 de junio contra Japón.

Summerville recibió de Voetbalzone un 7,5, la nota más alta de la Orange. El lunes tendrá otra oportunidad ante Uzbekistán, en el último amistoso de la selección holandesa.