Driessen critica con dureza: «Es Ronald Koeman. Falta de respeto, casi humillante»

Ronald Koeman hijo está muy enfadado con Valentijn Driessen. El jefe de la sección de fútbol de De Telegraaf criticó con dureza a Ronald Koeman tras la eliminación de la selección holandesa en el Mundial, lo que molestó al portero del Telstar.

Las imágenes de la rueda de prensa tras el Holanda-Marruecos, en la que Driessen puso a Koeman contra las cuerdas, se proyectarán el jueves en Het Oranje Café. «Ya está bien. Lo vi al día siguiente y pensé: “Qué falta de respeto”. Eso también nos afecta como familia. Basta ya».

«Se puede criticar la alineación y el juego; eso es parte del fútbol. Pero el tono… Es mi padre, pero también Ronald Koeman, que ha dado mucho a los Países Bajos. ¡Basta ya!», añade el hijo del exseleccionador.

Las críticas afectaron mucho a la familia, admite el portero del Telstar: «Fue duro y casi humillante».

Además, critica que los exfutbolistas que antes odiaban las quejas ahora hagan lo mismo.

«Todos ellos han vivido lo desagradable que es. Y también para la familia. Pero bueno, también tienen que ganarse el pan, claro», concluye el portero, consciente de cómo funciona el fútbol.