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Valentijn Driessen perscoImago/De Telegraaf
Rian Rosendaal

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Driessen critica con dureza: «Es Ronald Koeman. Falta de respeto, casi humillante»

Holanda
R. Koeman

Ronald Koeman hijo está muy enfadado con Valentijn Driessen. El jefe de la sección de fútbol de De Telegraaf criticó con dureza a Ronald Koeman tras la eliminación de la selección holandesa en el Mundial, lo que molestó al portero del Telstar.

Las imágenes de la rueda de prensa tras el Holanda-Marruecos, en la que Driessen puso a Koeman contra las cuerdas, se proyectarán el jueves en Het Oranje Café. «Ya está bien. Lo vi al día siguiente y pensé: “Qué falta de respeto”. Eso también nos afecta como familia. Basta ya».

«Se puede criticar la alineación y el juego; eso es parte del fútbol. Pero el tono… Es mi padre, pero también Ronald Koeman, que ha dado mucho a los Países Bajos. ¡Basta ya!», añade el hijo del exseleccionador.

Las críticas afectaron mucho a la familia, admite el portero del Telstar: «Fue duro y casi humillante».

Además, critica que los exfutbolistas que antes odiaban las quejas ahora hagan lo mismo.

«Todos ellos han vivido lo desagradable que es. Y también para la familia. Pero bueno, también tienen que ganarse el pan, claro», concluye el portero, consciente de cómo funciona el fútbol.

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