Valentijn Driessen constata que los cambios de Xavi ante Grecia dieron buen resultado. «Pero el español también fue responsable con su alineación inicial de la dramática primera parte en la que Países Bajos se vio 2-0 abajo», se puede leer en De Telegraaf.

Según Driessen, todavía ha cambiado poco en la selección neerlandesa desde la llegada de Xavi el pasado verano. «Al igual que con su predecesor Ronald Koeman, Países Bajos sigue siendo especialmente vulnerable en defensa, como se vio contra Alemania, Serbia y en Grecia».

La selección neerlandesa no logró dejar la portería a cero ni una sola vez en 2026, recuerda el crítico observador de Países Bajos. «Contra Alemania, al descanso ya podría haber ido 1-3 en el Johan Cruijff ArenA, y Serbia también dispuso de varias buenas ocasiones. A eso se sumó que el nivel de juego en Belgrado distó mucho de ser impresionante».

Los primeros 45 minutos en Grecia fueron incluso dramáticos, juzga Driessen al término del partido. «Allí, la selección neerlandesa firmó sencillamente una actuación desastrosa en la primera parte contra Grecia. Con balón, sin balón, en ataque, en defensa, no se parecía a nada lo que mostró el equipo del seleccionador Xavi. El seleccionador español también tuvo claramente parte de culpa en esos lamentables primeros tres cuartos de hora del número nueve del mundo ante el número 40».

Driessen se remite al hecho de que Xavi eligió en el centro del campo a Quinten Timber y Guus Til. «Con esos dos en el centro del campo, Joey Veerman tampoco recibió ayuda. Por suerte, Xavi reaccionó a tiempo y tiró por la borda su receta para esa dramática primera parte con tres cambios».

Con Tijjani Reijnders y Ryan Gravenberch de vuelta en el centro del campo, Países Bajos rescató por los pelos un punto ante los griegos. Reijnders firmó el empate en el minuto 89. «Y así Xavi sigue invicto con dos empates y una victoria».