Según informa la Gazzetta dello Sport, al portero del SC Friburgo se le presentan ahora dos opciones de traspaso bastante atractivas. Según esta información, los agentes de Atubolu de Epic Sports en torno al archiconocido y excéntrico Ali Barat están actualmente de camino a Italia para mantener conversaciones con el SSC Nápoles y la Juventus de Turín sobre un traspaso.





Incluso habría habido una concesión desde el Brisgovia para facilitar la salida de Atubolu y evitarle una temporada en la grada con el Friburgo. Según esta información, el Sport-Club pide únicamente 15 y no los 20 millones de euros de los que se venía hablando por el guardameta de 24 años.

También Atubolu sería ahora mucho más proclive al compromiso. Si hace solo unos meses seguía teniendo como objetivo un cambio a la Premier League, ahora también puede imaginarse la Serie A como futura liga para desarrollar su carrera. Esto se debe probablemente también al hecho de que Atubolu acabó calculando mal, de forma previsible, su deseo de cambiar de club.

El dilema del traspaso de Atubolu: Backhaus por delante y apenas interesados

Porque mientras Atubolu insistía en salir, el SCF ya fichó a Mio Backhaus como sustituto por doce millones de euros procedente del Werder Bremen. Pero como el mercado de fichajes en la Premier League, especialmente en lo referente a los porteros, no arranca en absoluto debido a diferentes y previsibles mecanismos del mercado, Atubolu llegó a verse de repente amenazado con la grada en Friburgo, porque no aparecía ningún comprador que pudiera satisfacer, por un lado, las aspiraciones deportivas de Atubolu y, por otro, las exigencias económicas del Sport-Club.

Hasta ahora, desde Inglaterra únicamente los recién ascendidos Hull City y Coventry City se habrían presentado ante Atubolu y el Friburgo. Ambos, al parecer, demasiado poco atractivos para el jugador de 24 años, que quiere postularse en los próximos años como nuevo número uno de la selección alemana.

El SSC Nápoles, en realidad, ya ha fichado a un nuevo número uno

En la Juve, Atubolu se disputaría probablemente el puesto de titular bajo palos con Michele Di Gregorio. El Nápoles, en realidad, ya fichó este mismo verano a un nuevo número uno en la figura de Vanja Milinkovic-Savic. El jugador de 29 años ya disputó la pasada temporada como cedido por el Torino FC en los Azzurri por una enorme cantidad de 15 millones de euros, antes de ser incorporado ahora mediante una obligación de compra de otros seis millones de euros.