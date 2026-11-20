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Malas noticias para Harry Kane. El delantero se lesionó el tobillo el viernes ante el FC Köln (1-1) y el Bayern Múnich ha confirmado que se ha roto el ligamento de la sindesmosis. Según Sky, Kane afronta unos tres meses de recuperación.

Kane se lesionó en la primera parte. En una disputa dentro del área, el goleador cayó mal. Supo que algo iba mal y tuvo que ser sustituido.

Su lesión supone un duro golpe para el Bayern, que ya atraviesa una crisis de lesiones. Luis Díaz, Ismael Saibari y Serge Gnabry tampoco estuvieron disponibles el viernes, y su ausencia se hizo notar.

Kane, de 33 años, vivió hace poco un momento extraordinario al ganar el Balón de Oro. Con 156 goles en 163 partidos, no ha dejado de marcar desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur en 2023.

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Michael Olise también se retiró lesionado y, de acuerdo con Sky salió del estadio con muletas. El Bayern informa de que el francés sufrió una contusión en el antepié. Los medios alemanes dan por hecho que volverá a estar disponible la próxima semana.

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Además, parece que Díaz regresará a la convocatoria del Bayern la próxima semana. El colombiano sufrió una lesión muscular hace un mes. Se espera que reaparezca el miércoles en la Liga de Campeones ante el Lille OSC.

Como era lógico, en la rueda de prensa posterior se preguntó al entrenador Vincent Kompany si quiere incorporar a un nuevo delantero en enero. «No quiero hablar en absoluto de lo que quizá haya que hacer dentro de dos meses», respondió el belga.

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«Lo único que me interesa ahora son los partidos que aún tenemos por delante y asegurarnos de que, pese a esta situación, seguimos sumando puntos y logrando victorias».

«Los jugadores de los que disponemos ahora son nuestra principal prioridad. Nuestra tarea es rendir en estos partidos y tratar de seguir ayudándonos unos a otros a superar esta situación, junto con nuestros aficionados. Todo lo demás no importa en este momento», concluyó Kompany.