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Alrededor de las 12:00 del domingo se produjo un grave accidente en la estación de Bijlmer ArenA, informa AT5. Una escalera mecánica se descontroló mientras había personas en ella. Al menos ocho personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, aunque están fuera de peligro.

El incidente ocurrió unas dos horas y media antes del inicio del partido entre el Ajax y el ADO Den Haag en el Johan Cruijff ArenA, muy cerca de la estación de Bijlmer ArenA.

AT5 señala que la escalera mecánica se descontroló y empezó a bajar de repente a gran velocidad mientras había personas en ella. Varios usuarios se cayeron.

ProRail explicó al Algemeen Dagblad que la escalera mecánica estaba completamente parada y se puso en marcha de repente, lo que sorprendió aún más a los afectados.

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Un portavoz de la policía indicó a AT5 que varias personas probablemente sufrieron fracturas óseas.

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Un testigo cuenta: «Se cayeron unas cinco personas, principalmente mayores. Vi a alguien con una herida considerable en la cabeza y otra persona se quedó tendida en el suelo».

Se están realizando trabajos en la escalera mecánica afectada de la estación de Bijlmer ArenA. Por ello, además de ProRail, la Inspección de Trabajo investigará el accidente.

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El portavoz policial señaló que es posible que más personas resultaran heridas, algunas de forma leve, pero continuaran su camino tras el accidente.