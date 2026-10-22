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La temporada del Manchester United alcanzó un nuevo mínimo el miércoles por la noche, cuando una desastrosa derrota por 4-1 ante el Como desató un cruce público de declaraciones entre Michael Carrick y Bruno Fernandes. El humillante resultado en la Champions League ha dejado el futuro del entrenador seriamente en entredicho tras una actuación en la que faltaron tanto disciplina táctica como esfuerzo físico.

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Pesadilla en el norte de Italia

El Manchester United vivió una noche para olvidar en el estadio Giuseppe Sinigaglia, donde encajó su quinta derrota en apenas 11 partidos esta temporada. La pésima actuación europea del miércoles amplió a siete encuentros su racha sin ganar en todas las competiciones.

El capitán del United fue sustituido en el minuto 67 de una noche en la que el gigante de la Premier League se vio completamente superado. Tras el partido, la situación se volvió tensa cuando el capitán y el entrenador se reprocharon públicamente las causas del desplome en Italia.

El debate entre la táctica y el esfuerzo

Tras ser sustituido, Fernandes señaló directamente al banquillo. El mediapunta portugués cuestionó el planteamiento: «Fue una decisión del cuerpo técnico no presionar hombre a hombre y dejar espacios a la espalda en algunos momentos».

Cuando le trasladaron esas declaraciones durante su comparecencia posterior al partido, el entrenador, de 45 años, no dejó pasar la crítica. Carrick respondió cuestionando abiertamente el esfuerzo básico de sus jugadores.

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«En realidad, en la segunda parte presionamos a medias hombre a hombre y encajamos un gol por eso», explicó Carrick. Después lanzó un mensaje directo a Fernandes: «Y juegues con el sistema que juegues, utilices la táctica que utilices, si no corres, si no corres hacia delante y si no corres hacia atrás, no vas a ganar».

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Presión creciente y disculpas a la afición

El enfrentamiento público aumenta considerablemente la presión sobre el entrenador del United. Tras lograr en mayo un nuevo contrato de dos años gracias a un tercer puesto en la liga, este repentino bajón en las competiciones nacionales y europeas ha puesto seriamente en peligro su continuidad.

Después de disculparse directamente con los aficionados desplazados al término del encuentro, le preguntaron al técnico si temía ser despedido. Insistió en que toda su atención estaba puesta en la frustrada afición del club, no en su propia situación laboral.

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«Escuchad, no he pensado en mi situación. Esto es por los aficionados; yo era uno de ellos viendo aquello y no estaba nada contento», confesó Carrick. «Estoy muy enfadado, la verdad. Podemos ganar o perder, pero la forma en que afrontamos el partido esta noche no fue aceptable. Solo quería que los aficionados supieran que entiendo cómo se sienten, sin duda».

En lucha por la supervivencia





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La directiva de Old Trafford afronta ahora una decisión importante sobre el banquillo. Una racha de siete partidos sin ganar ya es lo bastante alarmante, pero la hostilidad abierta entre el entrenador y el capitán del club apunta a un vestuario dividido.

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La plantilla necesita encontrar urgentemente la manera de recuperar tanto la intensidad física como la sintonía táctica. Sin un cambio inmediato en los resultados y la actitud, el actual cuerpo técnico parece abocado a una salida rápida.