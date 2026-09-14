El alemán Alexander Zverev se coronó campeón del Abierto de Estados Unidos de tenis tras vencer al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2, en 3 horas y 33 minutos.

El diario Mundo Deportivo señaló que Zverev se convirtió en el segundo alemán en ganar el título del Abierto de Estados Unidos, después de la leyenda Boris Becker en 1989.

Zverev no se dio cuenta de que había ganado el último punto, pues tardó varios segundos antes de comenzar a celebrar el título.

Zverev impuso su dominio desde que rompió el saque en el juego inaugural, después de que el jugador estadounidense cometiera una doble falta, y luego el alemán cerró el primer set con otra doble falta de Shelton.

Las señales de tensión eran más evidentes en el jugador estadounidense, frente a la calma y la experiencia de Zverev. El jugador alemán fue impecable en el tie-break, pero cuando estaba cerca de finalizar la tarea, apareció esa tendencia conservadora arraigada en él, dio un paso atrás y pagó el precio disputando un set adicional.

Esta fue la sexta victoria de Zverev sobre Ben Shelton, con lo que Alexander Zverev logró una superioridad total ante el jugador estadounidense, con un balance de 13 sets a solo dos.

Alexander Zverev se convirtió en candidato a alcanzar el número uno del ranking mundial. El alemán, en apariencia, sigue lejos de Jannik Sinner por una diferencia de 1810 puntos, pero este año ha cosechado 700 puntos más que el italiano.

Así, Zverev ganó en el Abierto de Estados Unidos su segundo título en los cuatro grandes torneos, en su tercera final consecutiva en uno de los grandes torneos, y la sexta de su carrera.

El alemán enterró la amargura de su primera participación en el Abierto de Estados Unidos en 2020, cuando el título estaba a su alcance, a solo dos puntos, pero no aprovechó su ventaja de dos sets a cero ante el austriaco Dominic Thiem.

Zverev ha conquistado 26 títulos en su carrera en 44 finales, pero lo que siempre le faltó fue la cima de la gloria, es decir, un título de los cuatro grandes torneos.

Esta temporada solo ha ganado dos títulos, pero llegaron en París y Nueva York, tras su derrota en la final de Wimbledon, donde Jannik Sinner le cortó el camino, después de que el italiano no pudiera hacerlo en otras ocasiones, como ocurrió en el presente torneo. Asimismo, Carlos Alcaraz no pudo defender su título de la manera requerida, por lo que Zverev le sucedió en el palmarés, tal como sucedió en Roland Garros, sin que el español pudiera disputarle el título.

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