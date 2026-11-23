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El Chicago Fire, liderado por Robert Lewandowski, sufrió un duro golpe al perder 2-1 ante el Charlotte FC en el primer partido de la serie de tres encuentros de la primera ronda de los playoffs de la MLS Cup.

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Pese a dominar la posesión, el equipo encajó un gol tempranero poco después del inicio de la segunda parte, obra de Liel Abada, antes de que el delantero polaco igualara el marcador en el minuto 68.

Aunque el equipo local cambió a su portero con vistas a la tanda de penaltis, los visitantes dispusieron de un penalti en el tiempo añadido.

En el minuto 90+4, Gregg Berhalter, entrenador del Chicago Fire, decidió dar entrada al portero suplente Josh Cohen en lugar del titular Chris Brady, al considerarlo el más indicado para detener penaltis.

Apenas unos minutos después de la entrada del guardameta suplente, el partido dio un vuelco cuando el balón impactó en la mano de Jack Elliott, defensa del Chicago, dentro del área en el minuto 90+7.

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Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro señaló penalti a favor del Charlotte, y Pep Biel se encargó de lanzarlo.

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Cohen detuvo el disparo de forma brillante, pero la suerte no le acompañó hasta el final: el balón le volvió a caer a Pep, que lo mandó al fondo de la red en el minuto 90+12 para sellar una victoria dramática del Charlotte por 2-1.

Ambos equipos volverán a verse las caras en el segundo partido de la serie el próximo sábado, en el Bank of America Stadium, feudo del Charlotte.

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Messi corrió la misma suerte

El Inter Miami recibió un duro golpe en el arranque de su andadura en los playoffs de la MLS al caer en casa por 0-3 ante el Columbus Crew, en un partido repleto de sorpresas que deja al astro argentino Lionel Messi y a sus compañeros bajo una enorme presión antes del partido de vuelta, que podría decidir el destino del equipo en su camino por defender el título.

La derrota no fue un simple tropiezo pasajero para el Inter Miami, que afrontaba el torneo con grandes ambiciones tras haberse proclamado campeón en la pasada edición, sino que llegó en un momento sumamente delicado y reavivó algunos de los temores que rodearon al equipo en sus anteriores experiencias en las eliminatorias, que se disputan con el formato «al mejor de tres partidos».

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¿Por qué el Inter Miami no necesita remontar los tres goles?

Pese a la dureza del resultado, el Inter Miami no necesita ganar por cuatro goles de diferencia en el partido de vuelta: le basta con imponerse por cualquier marcador para igualar el número de victorias con el Columbus Crew y forzar un tercer partido de desempate, en caso de que cada equipo gane un encuentro.

Esto se debe al formato de la primera ronda de los playoffs de la MLS en la temporada 2026, que consiste en una serie de tres partidos al mejor de tres, y no en el resultado global de los goles en la ida y la vuelta.

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Según este sistema, se clasifica el primer equipo que sume dos victorias, y no existe el empate en los partidos, ya que, si el tiempo reglamentario termina en igualdad, se recurre directamente a la tanda de penaltis, sin prórroga.

Por tanto, la derrota del Inter Miami no supone todavía su eliminación del torneo, pero sí complica su situación, ya que ahora está obligado a ganar a domicilio en el segundo partido, previsto para el 27 de noviembre en el estadio de Columbus, en el estado de Ohio.

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Si Messi y sus compañeros logran la victoria, ambos equipos quedarán igualados en número de triunfos y se recurrirá a un tercer partido decisivo, que volverá a disputarse en el estadio del Inter Miami el 1 o el 2 de diciembre, según el calendario anunciado para la eliminatoria.

En cambio, si el equipo vuelve a perder, se despedirá de la competición de forma prematura y perderá la oportunidad de defender su título.