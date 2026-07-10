Dragi, sobre la acogida de los Faraones: «La afición no aplaude solo por los resultados»

Hafiz Draji, comentarista argelino de «beIN Sports», elogió la acogida oficial y popular que recibió la selección egipcia a su llegada.

Los Faraones acapararon miradas en el Mundial tras su gran partido contra Argentina, pese a caer 2-3 en octavos.

Draji escribió en X: «La legendaria acogida popular que han recibido hoy los Faraones no ha sido una celebración por un título o una medalla, sino un reconocimiento a una selección que ha luchado con honor, ha cuajado un gran torneo y ha devuelto a la afición egipcia la fe en la capacidad de su selección para competir con los grandes del mundo».

Y añadió: «Estas imágenes confirman que la afición no solo aplaude los resultados, sino también el espíritu, el esfuerzo, la valentía y la lucha hasta el último minuto».

Concluyó: «Saludos al leal pueblo egipcio y felicidades a la selección, que se marchó del Mundial con la cabeza alta y una huella que perdurará en el recuerdo del torneo de 2026».