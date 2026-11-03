Désiré Doué continuó afianzando su lugar entre los principales talentos franceses en la Liga de Campeones de Europa, después de lograr un hito destacado durante el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Villarreal, este martes por la noche, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, situándose así junto a uno de los delanteros más destacados de la historia del fútbol francés.

Doué anotó uno de los cuatro goles del Paris en la primera parte, elevando su cuenta a 13 goles en la Liga de Campeones antes de cumplir los 22 años, igualando el registro de su compatriota Karim Benzema.

Según las estadísticas de Stats du Foot, Doué es el segundo jugador en la lista de los futbolistas franceses con más goles en la historia de la competición continental en esta categoría de edad, por detrás de Kylian Mbappé, autor de 21 goles.

La misma fuente confirmó también que la estrella francesa es el icono de la victoria en el Paris Saint-Germain, señalando que el equipo del técnico Luis Enrique no pierde cuando marca Doué, y aclaró: "Doué ha marcado en 30 partidos oficiales con el Paris Saint-Germain, todos ganados por el equipo, sin empate ni derrota".

El póquer del Paris llegó en un tiempo récord (16 minutos y dos segundos), con tantos de Vitinha, Doué, Mayulu y Ruiz.

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