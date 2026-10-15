Los más de 11.000 kilómetros de viaje que el Borussia Dortmund debe recorrer estos días para disputar tres partidos fuera de casa en apenas seis días ya se habían comentado de sobra antes de su segundo encuentro de la temporada en la Champions League. Primero, al extremo norte de Noruega, donde el miércoles por la noche cayó por 0-1 (0-0) ante el Bodö/Glimt; el sábado, a la capital para enfrentarse al Union Berlin; y el próximo martes, hasta el lejano Azerbaiyán para medirse al Sabah FK.

«Ningún equipo del mundo puede jugar todos esos partidos con los mismos once futbolistas y semejante desgaste por los viajes. Por eso hemos hecho cambios hoy», explicó el entrenador del BVB, Niko Kovac, ante el micrófono de DAZN antes del encuentro contra el Bodö/Glimt. Así justificó las cinco modificaciones que introdujo en su once titular respecto al empate 2-2 del pasado viernes frente al Werder Bremen.

El jefe de la defensa, Nico Schlotterbeck, que acababa de superar otra lesión de tobillo, se quedó en casa por precaución. Ramy Bensebaini ocupó su lugar en la línea de tres. Pero Kovac hizo otros cuatro cambios: Konstantinos Karetsas por Ethan Nwaneri y Samuele Inacio por Marcel Sabitzer. Además, en dos decisiones bastante sorprendentes, Joey Veerman y Fabio Silva fueron titulares en lugar de Felix Nmecha y Serhou Guirassy.

BVB: el fallido «plan para el césped artificial» de Niko Kovac

«Espero que hayamos acertado con los cambios», añadió Kovac con una sonrisa. No acertaron. Al menos, no con los cambios previos al partido. El cuerpo técnico del Dortmund había depositado muchas esperanzas en las incorporaciones de Karetsas e Inacio al ataque, sobre todo por la superficie poco habitual de Bodö. «Creo que los jugadores más pequeños se desenvuelven mejor sobre césped artificial. Por eso hoy hemos elegido a Kosta, Samuele y también a Fabio, porque sus movimientos se adaptan mejor al césped artificial de aquí», explicó Kovac antes del pitido inicial.

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Sin embargo, el «plan para el césped artificial», que buscaba generar peligro en ataque con Karetsas, Inacio y Silva, más ágiles y móviles que otras alternativas, salió completamente mal. Sobre todo, los dos jóvenes de 18 años, Karetsas e Inacio, parecieron fuera de lugar, porque el BVB ni siquiera logró ponerlos en situaciones en las que pudieran aprovechar sus virtudes en el uno contra uno y en las combinaciones rápidas en espacios reducidos. Así, el efecto que Kovac esperaba de sus decisiones de alineación, motivadas por la superficie, se fue desvaneciendo a medida que avanzaba el partido.

¿Qué criticó Niko Kovac tras la derrota del BVB por 0-1 ante el Bodö/Glimt?

«No estuvimos nada bien con el balón; el rival fue mucho más ágil», dijo Kovac, que tuvo que reconocer que, para su plan de juego, habría sido mucho mejor apostar desde el principio por el dinamismo de Nmecha o Nwaneri y la presencia física de Guirassy. El Bodö/Glimt «atacó el espacio a la espalda de la defensa mucho mejor que nosotros. Todos nuestros pases fueron al pie, ninguno a la espalda de la línea defensiva. Y así no puedes desordenar a un rival», señaló Kovac.

A posteriori, el croata se reprochará no haber corregido antes su desacertada rotación con cambios ya en el descanso. Tras la reanudación, nada cambió al principio: el BVB perdió por completo la capacidad de disputar los duelos, mientras que los locales se volvieron cada vez más peligrosos y lograron el merecido gol que les dio la ventaja y, a la postre, la victoria, obra de Fredrik Sjövold en el minuto 52.

«Siempre llegábamos un paso tarde, no estuvimos lo bastante intensos en los duelos. Fue claramente insuficiente; ese fue el problema hoy», lamentó después el defensa central Waldemar Anton en DAZN. «Hasta después de encajar el gol, ni siquiera aparecimos en el partido. En la primera parte no jugamos con la pasión y la intensidad que necesitábamos para ganar aquí», protestó Kovac, que finalmente reaccionó pasada una hora de juego e inició un cambio a mejor con cuatro sustituciones de golpe.

Felix Nmecha y compañía dan al BVB un dinamismo muy distinto

El panorama cambió de inmediato y el BVB empezó a mostrar dinamismo y determinación. Nmecha llevó la iniciativa, generó peligro de gol y aportó la profundidad que tanto había faltado hasta entonces. Impulsó al equipo y, ya en sus primeros minutos sobre el campo, dio más impulso al juego que el decepcionante Veerman en la hora anterior. Con su físico, Guirassy causó un efecto muy distinto en los defensas del Bodö/Glimt al de Silva, mientras que Ryerson y Nwaneri ofrecieron mucha más llegada que Karetsas e Inacio.

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Así, el Dortmund acabó provocando en la defensa noruega el desorden que Kovac había esperado desde el primer minuto. «En la segunda parte se vio que podemos hacerlo si jugamos mejor», resumió el técnico del BVB entre dientes. «Solo después de los cuatro cambios entramos mejor en el partido y tomamos las riendas», añadió. Anton también subrayó: «Después de encajar el gol empezamos a jugar al fútbol».

Una consecuencia de la decepción ante el Bodö/Glimt es que, pese al desgaste de los viajes, parece poco probable que el BVB vuelva a recurrir a una rotación amplia en lo que queda de esta semana de partidos fuera de casa. «Todos y cada uno de los jugadores de nuestra plantilla tienen calidad para jugar», recalcó Kovac, aunque admitió con autocrítica: «Hoy no ha funcionado y asumo la responsabilidad, porque fui yo quien eligió la alineación».