Dos semanas le bastaron a Alexis Sánchez para ser el líder del Marsella

Eldelantero internacional por Chile es la gran referencia para un Igor Tudor que trabaja principalmente en buscar a su estrella.

Alexis Sánchez debutó el 14 de agosto y termina el mes como el líder indiscutido del ataque del Olympique de Marsella, gigante dormido que entre su muy favorable mercado de fichajes quiere disputarle la Ligue 1 al PSG hasta donde las piernas le den. Es, por naturaleza, un equipo potente, y ha quedado claro que la mayoría de las responsabilidades en el último cuarto recaen en el chileno, que está viviendo un segundo aire de protagonismo luego de su etapa mega-suplente en el Inter, donde igual fue súper importante en materia de goles y asistencias. Tanto que el colombiano Luis Suárez no tiene espacio y Milik acabó saliendo a la Juventus sabiendo cómo se le venía la mano.

EL RESUMEN Y RELATO DE GOAL DE MARSELLA - CLERMONT

Pese a que el Vélodrome no pudo celebrar sus goles el miércoles contra el Clermont, ni el tocopillano pudo mantener su fiereza frente al arco rival después del doblete en Nice, sí le duró los 90 minutos a un Tudor que sufrió por la estrechez del resultado, no así por el trámite. A nivel de movimientos, el ex Barcelona se vio un tanto solitario en el complemento, pero siempre con ganas y precisión para descolocar a los centrales. El DT rival incluso le tuvo que poner a Grejohn Kyei a corretearlo como marca personal porque se le estaba escapando a todos. Sus compañeros, cómo no, lo buscan en todo momento.

El aporte de Sánchez Sánchez no fue menor aún perdiéndose un penal, que él mismo generó con una profundización a Mbemba, lanzó abierto y pateó bien pero Mory Diaw se estiró lo suficiente para contenerlo: ganó una entrada en su mitad, entregó 19 de 25 pases correctamente, entre sus pausas y descargas abrió el juego para que se sumaran Clauss y Nuno Tavares como extremos al entramado ofensivo, pateó 4 veces el arco de Diaw, 3 de ellas en plena área, asistió 2 veces pases que generaron ocasiones de gol y lo foulearon en 2 ocasiones para ganar oxígeno y cargar la cancha hacia el costado del rival.

Alexis está claro que en el Marsella él es la estrella y tras 5 jornadas el liderato está en sus manos, tal y como en las del Paris Saint-Germain y Lens. El calendario está cargado en la época premundial e invita a soñar pues el grupo de Champions también es abordable. Incluso jugando en un club que hoy -por el peso del equipo- parece ser parte de la segunda línea de Europa, el goleador histórico de la Selección chilena lucha a diario por demostrarse competitivo y saberse el más importante de todos.

En GOAL te mostramos los números del cuarto encuentro de Alexis Sánchez con el Marsella:

¿Por dónde se movió Alexis?

Los balones que tocó Sánchez:

El Niño Maravilla, en números: