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Laureus Kroos

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Dos palabras... Un comentario llamativo de Kroos tras la victoria de España

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
T. Kroos
España
Argentina
EE. UU.
Alemania

El astro alemán marca

Tras la final del Mundial 2026, Tony Kroos desató la polémica con solo dos palabras.

Tras la victoria de España 1-0 sobre Argentina, el astro alemán escribió en «X»: «El fútbol ha triunfado».

Su mensaje llegó tras una final en la que España impuso su estilo y Argentina apenas defendió, en una de las finales más desiguales de los últimos años.

Sus palabras generaron debate, pues muchos las vincularon con el dominio español: 65 % de posesión contra 35 % de Argentina, Además, los españoles realizaron 20 disparos, 12 de ellos a puerta, mientras que Argentina no acertó ninguno entre los tres palos en los 90 minutos.

Además, Argentina terminó los 90 minutos sin crear prácticamente peligro, con 0,00 goles esperados (xG), hasta que Ferran Torres marcó en el 106.

Kroos ya había pronosticado antes del partido el dominio de España, señalando que marcar el primer gol pondría el partido a su alcance, algo que se hizo realidad tras dos prórrogas de dominio español.

Kroos, que ya brilló con Alemania en el Mundial 2014 ante Argentina, vio así reforzada su autoridad entre la afición.

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