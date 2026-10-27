Todas las miradas se dirigen hacia el futuro del club saudí Al-Ittihad, en medio de movimientos acelerados para privatizar la entidad y abrir la puerta a nuevos inversores, con informaciones sobre la entrada de dos consorcios en la competencia por hacerse con su control, en un paso que podría representar un giro importante en la trayectoria de uno de los clubes saudíes más laureados y con mayor afición.

Según reveló el periodista saudí Abdullah Falatah, el expediente de venta del Al-Ittihad ha superado la fase teórica y ha alcanzado pasos prácticos avanzados, después de que dos consorcios presentaran ofertas a la entidad encargada del proceso de adquisición, en un momento en que el nombre del comprador final aún no se ha anunciado oficialmente.

Falatah aclaró, durante su aparición en el programa «Al-Manassa» a través de la red de canales «Thmanyah», que los trámites relativos a la venta del club avanzan en la dirección correcta, y expresó su esperanza de que la operación se complete antes de que finalice la temporada actual.

El periodista saudí afirmó: «Espero y deseo que el asunto se complete al final de la temporada, porque los trámites avanzan y en la fase actual ya se han adquirido algunos compromisos».









Estos acontecimientos apuntan a que el expediente de privatización del Al-Ittihad se acerca a fases decisivas, en medio de la continuidad de los movimientos relacionados con el proceso de venta, pese a que todavía no se ha anunciado la identidad del inversor ganador ni se ha firmado un acuerdo definitivo para la transferencia de la propiedad.

Estos pasos se enmarcan en un proyecto más amplio de privatización de los clubes deportivos saudíes, dentro de los objetivos de la Visión 2030 del Reino, que busca ampliar la participación del sector privado en la inversión deportiva, reforzar la gobernanza y lograr la sostenibilidad financiera de los clubes.

Según la información que circula sobre la operación, el Fondo de Inversión Pública pretende vender el 70% de las acciones del club Al-Ittihad, conservando un 30%, lo que permitiría la entrada de un nuevo inversor que asumiría la mayor parte de la propiedad, mientras el Fondo continuaría como socio del club.









Esta operación se encamina a brindar al Al-Ittihad la oportunidad de beneficiarse de las inversiones del sector privado, lo que podría contribuir a desarrollar sus recursos financieros y reforzar su capacidad competitiva, además de preservar su estatus histórico y su amplia base de aficionados.

Pese a que se habla del avance de los trámites y de la entrada de más de una parte en la competencia, los detalles de las ofertas presentadas y su valor económico no se han anunciado oficialmente, como tampoco se ha revelado la identidad de la entidad que ganará el derecho a adquirir la mayor parte de las acciones del club.

La entrada de dos consorcios en la competencia representa un indicio del interés por invertir en el club, según lo señalado por Falatah, aunque el cierre de la operación seguirá dependiendo de la finalización de los trámites necesarios y del acuerdo sobre las condiciones definitivas entre las partes implicadas.

El final de la temporada actual sigue siendo la fecha en la que Falatah espera que se complete la operación, a la espera de lo que arrojen los movimientos en curso durante el próximo período.







