Todas las miradas apuntan hacia el futuro del club saudí Al-Ittihad, en medio de movimientos acelerados para la privatización de la entidad y la apertura de la puerta a nuevos inversores, con informaciones sobre la entrada de dos grupos en competencia por adquirirlo, en un paso que podría representar un giro importante en la trayectoria de uno de los clubes saudíes más veteranos y con mayor afición.

Según reveló el periodista saudí Abdullah Falatah, el expediente de la venta del Al-Ittihad ha superado la fase de planteamiento teórico y ha alcanzado pasos prácticos avanzados, después de que dos grupos presentaran ofertas a la entidad responsable del proceso de adquisición, en un momento en el que el nombre del comprador final aún no se ha anunciado oficialmente.

Falatah explicó, durante su aparición en el programa «Al-Mansa» de la red de canales «Thmanyah», que los procedimientos relacionados con la venta del club van en la dirección correcta, y expresó su deseo de que la operación se complete antes del final de la temporada actual.

El periodista saudí dijo: «Espero y deseo que el asunto se complete al final de la temporada, porque los procedimientos avanzan y han entrado algunos compromisos en la fase actual».









Estos avances indican que el expediente de privatización del Al-Ittihad se acerca a fases decisivas, en medio de la continuidad de los movimientos relacionados con el proceso de venta, pese a que hasta ahora no se ha anunciado la identidad del inversor ganador ni se ha firmado un acuerdo final de transferencia de la propiedad.

Estos pasos se enmarcan en un proyecto más amplio de privatización de los clubes deportivos saudíes, dentro de los objetivos de la Visión 2030 del Reino, que busca ampliar la participación del sector privado en la inversión deportiva, reforzar la gobernanza y lograr la sostenibilidad financiera de los clubes.

Según la información que circula sobre la operación, el Fondo de Inversiones Públicas pretende vender el 70% de las acciones del club Al-Ittihad, conservando un 30%, lo que permitiría la entrada de un nuevo inversor que asumiría la mayor parte de la propiedad, manteniéndose el Fondo como socio en el club.









Esta operación se encamina a dar al Al-Ittihad la oportunidad de beneficiarse de las inversiones del sector privado, lo que podría contribuir a desarrollar sus recursos financieros y reforzar su capacidad competitiva, además de preservar su posición histórica y su gran base de aficionados.

Pese a lo que se habla sobre el avance de los procedimientos y la entrada de más de una parte en la competencia, los detalles de las ofertas presentadas y su valor económico no se han anunciado oficialmente, como tampoco se ha revelado la identidad de la entidad que se hará con el derecho de adquirir la mayor parte de las acciones del club.

La entrada de dos grupos en la competencia representa un indicio del interés por invertir en el club, según lo señalado por Falatah, aunque el cierre de la operación seguirá vinculado a la finalización de los procedimientos necesarios y al acuerdo sobre las condiciones finales entre las partes implicadas.

El final de la temporada actual sigue siendo la fecha en la que Falatah espera que se complete la operación, a la espera de lo que arrojen los movimientos en curso durante el próximo período.







