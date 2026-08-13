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FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP

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Dos nuevos fichajes y un portero suplente: ¿cómo comienza el Al-Ahli su temporada en la Roshn Saudi League?

Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
1ª División
M. Pusic
E. Mendy
Arabia Saudita
Países Bajos
Senegal

El "aristócrata" sueña con un título que lleva mucho tiempo ausente de sus vitrinas: ¿lo conseguirá?

El neerlandés Marino Pusic, nuevo director técnico del Al-Ahli, ha definido los detalles de su primera aparición en la Liga Roshn saudí, con el inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

Pusic dirigirá al Al-Ahli cuando se enfrente al Al-Diriyah, hoy jueves, en el estadio Al-Awwal Park de la capital saudí Riad, en la primera jornada de la Liga Roshn.

El diario saudí "Arriyadiyah" afirmó que Pusic ha decidido apostar por el guardameta Abdulrahman Al-Sanbi como titular, para suplir la ausencia del senegalés Édouard Mendy.

Mendy está ausente del Al-Ahli desde el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, debido a la lesión que sufrió en aquel momento.

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1ª División
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Asimismo, el entrenador neerlandés decidió confiar en el extremo portugués Francisco Trincão, procedente del Sporting de Lisboa, y en el armenio Eduard Spertsyan, llegado del Krasnodar ruso, en el once titular.

Trincão suplirá a la estrella argelina Riyad Mahrez, mientras que Spertsyan jugará en lugar del marfileño Franck Kessié, tras la salida de ambas estrellas de las filas del Al-Ahli durante el mercado veraniego en curso.

En cambio, estará ausente del "Al-Raqi" su centrocampista francés Enzo Millot, del cual el Al-Ahli desea desprenderse durante el mercado veraniego en curso.

El Al-Ahli busca comenzar la liga saudí con fuerza, con el fin de recuperar el título que le falta en sus vitrinas desde su última consagración en 2016.

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