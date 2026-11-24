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Jamie Carragher ha criticado duramente la defensa actual del Chelsea y ha puesto en duda que Wesley Fofana y Levi Colwill reúnan las cualidades necesarias para formar una pareja de centrales de primer nivel. El excapitán del Liverpool cree que a ambos les falta la autoridad necesaria para sostener la zaga de un club que aspira a jugar la Champions League.

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¿Una pareja condenada al fracaso?

La solidez defensiva del Chelsea está bajo un intenso escrutinio tras una serie de actuaciones irregulares que han llevado tanto a aficionados como a analistas a cuestionar la estrategia de fichajes del club. Pese a la fuerte inversión en la zaga, el Chelsea sigue mostrándose vulnerable ante rivales físicamente fuertes, lo que ha llevado a Carragher a sostener que la pareja de centrales preferida actualmente tiene un problema de base.

La crítica de Carragher se centra en la aparente falta de complementariedad entre ambos jugadores, que parecen tener dificultades cuando deben liderar la línea defensiva. «Como pareja, esto nunca funcionará porque no tienen suficiente contundencia física y ahí no hay un líder de verdad», declaró a The Pride of London.

«Casi parece que tienes a dos novatos jugando juntos, pero uno costó 75 millones de libras y se ha hablado muy bien de Colwill, no solo en el Chelsea, sino también a nivel internacional».

El precio de apostar por el potencial en Stamford Bridge

La decisión del Chelsea de apostar por un proyecto basado en jugadores jóvenes le ha llevado a gastar sumas importantes en futbolistas como Fofana, que llegó procedente del Leicester City con una enorme reputación. Sin embargo, la etapa del francés en el oeste de Londres ha estado marcada por problemas físicos que le han impedido alcanzar la continuidad necesaria para justificar su elevado precio. Del mismo modo, Colwill regresó al club con grandes expectativas tras una exitosa etapa en el Brighton, pero aún está tratando de asentarse en un equipo al que le falta la orientación de los veteranos que suele haber en un conjunto de los seis primeros puestos.

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La ausencia de un veterano ha dejado expuestos a los defensas más jóvenes. Carragher sostiene que el Chelsea debe fichar a un central dominante si quiere volver a la cima del fútbol inglés. Sin un jugador capaz de organizar al equipo sobre el campo y exigir responsabilidades a quienes le rodean, es probable que persistan los errores individuales que han marcado la temporada del Chelsea.

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La configuración actual parece carecer de la contundencia física necesaria para frenar a los delanteros más agresivos de la Premier League, una debilidad que quedó al descubierto en una derrota especialmente dura ante el Leeds United.

En busca del próximo John Terry

Getty Images

Históricamente, las épocas de mayor éxito del Chelsea se construyeron sobre la figura de un capitán con voz de mando y carácter agresivo en el centro de la defensa. Desde la marcha de figuras como John Terry, al club le ha costado encontrar un sucesor natural capaz de aportar ese mismo nivel de organización táctica y fortaleza mental.

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Aunque Fofana y Colwill tienen indudable calidad con el balón y poseen las cualidades modernas que buscan los entrenadores partidarios de un fútbol ofensivo, todavía no han mostrado ese lado «duro» de la defensa que a menudo caracteriza a las mejores parejas de centrales del mundo.

La presión recae ahora sobre el cuerpo técnico, que debe encontrar la forma de endurecer a la pareja actual o volver al mercado de fichajes en busca de un profesional con más experiencia. Confiar en «novatos caros» es una estrategia arriesgada para un club que espera competir por títulos cada temporada, y la paciencia de la afición se agota mientras los fallos defensivos siguen costándole puntos al equipo.