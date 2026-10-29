El internacional alemán entró en el partido el miércoles por la noche al comienzo de la segunda parte, cuando los bianconeri ya perdían 0-2 ante el Genoa. Spalletti sacrificó al defensa Federico Gatti para dar vida al ataque.

Woltemade trató de participar en el juego y se generó ocasiones, pero volvió a quedarse sin el resultado decisivo. Solo unos segundos antes del pitido final, el guardameta del Genoa Justin Bijlow evitó un gol con una parada a un cabezazo del futbolista de 24 años.

La prensa deportiva italiana reaccionó enseguida, ya que Woltemade sigue sin marcar en la Serie A. Gazzetta dello Sport calificó su actuación con un 5,5 y sentenció: «El gigante no encontró huecos ante el muro de hormigón del Genoa. En la liga, sencillamente le falta instinto asesino. Su buen cabezazo llegó demasiado tarde para evitar la amarga derrota».

Igual de contundente fue la valoración de Tuttosport, que también le dio un 5,5 al delantero: «Spalletti dio entrada a Woltemade al descanso para insuflar por fin algo de vida a un ataque renqueante. El resultado fue decepcionante. Junto a Kolo Muani forma ahora mismo una pareja que evita el área rival como el diablo el agua bendita. Los bonitos taconazos no le sirven de nada a la Juve cuando necesita goles con urgencia».

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«Larguirucho»: Nick Woltemade recibe duras críticas

El debate sobre la capacidad de Woltemade para marcar diferencias ya se había reavivado poco antes del partido. El exdelantero italiano Marco Borriello criticó en una entrevista el ataque del conjunto turinés: «La Juventus tiene ahora mismo un problema enorme en el centro del ataque. Woltemade es un larguirucho con buena técnica, pero juega de forma totalmente previsible. Al alemán le falta la sangre fría necesaria a este altísimo nivel de la máxima categoría italiana».

La mala racha deportiva también agrava la situación del entrenador. Tras caer al octavo puesto de la clasificación y quedar cada vez más lejos de la cabeza de la tabla, aumenta la presión sobre Spalletti. Según informó el diario La Stampa, la directiva del club ya estudia posibles sustitutos.

El favorito, según esa información, es el exentrenador de la Juve Antonio Conte. Además de Stefano Pioli, que también está disponible, Didier Deschamps figura entre los candidatos. El técnico de 58 años ya habría indicado que estaría dispuesto a asumir el cargo. Deschamps, que dirigió al conjunto turinés en la temporada 2006/07 y hace un año calificó públicamente de error su dimisión de entonces, podría regresar así al banquillo del club unos dos decenios después.