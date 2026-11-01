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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Dos noches de fiesta y alcohol: Jack Grealish cae en un nuevo escándalo con el Everton

J. Grealish
Premier League
Everton
Inglaterra

No deja de generar polémica

Tradición deportiva
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El inglés Jack Grealish, jugador del Everton, se vio envuelto en una nueva crisis disciplinaria, después de que varios informes periodísticos británicos revelaran que pasó dos noches seguidas de fiesta consumiendo bebidas en abundancia, antes de ser excluido de la convocatoria del equipo para el partido contra el Newcastle United en la Carabao Cup, que terminó con victoria del Everton por 3-1, debido a su incumplimiento de las normas internas del club.

El diario británico "The Sun" señaló que Grealish, de 31 años, comenzó sus noches de fiesta el pasado 19 de octubre, tras asistir a la gala de entrega de los premios "Pride of Britain" en el hotel Grosvenor House de la capital, Londres, antes de dirigirse al bar de karaoke "Bam Karaoke Box" en la zona de Victoria, donde pasó largas horas junto a sus amigos hasta las primeras horas de la madrugada.

El periódico citó a una fuente conocedora del asunto, que afirmó que el jugador estaba de muy buen ánimo tras la gala de entrega de premios y salió con un grupo de amigos a tomar bebidas y a cantar, señalando que el grupo abandonó el lugar a altas horas, mientras Grealish parecía disfrutar de la velada.

Las fiestas continuaron la noche siguiente, pues el jugador del Everton fue visto en el pub "The Mackie" de la ciudad de Wilmslow, en el noroeste de Inglaterra, acompañado de sus compañeros Jordan Pickford y Tyler Dibling, además de su excompañero en el Manchester City Kyle Walker.

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Según el informe, el grupo vio el partido entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa en una sala privada del pub, mientras consumían cantidades de bebidas, de acuerdo con el testimonio de uno de los presentes, que indicó que Grealish participó de ese ambiente, antes de dirigirse posteriormente a una bolera en Altrincham.

La ausencia de los entrenamientos, detrás de la exclusión de Grealish

Pese a la polémica surgida en torno a las noches de fiesta del jugador, los informes no vincularon oficialmente estas con la decisión de excluirlo del partido contra el Newcastle, ya que señalaron que el motivo directo fue su ausencia de una de las sesiones de entrenamiento sin haber obtenido un permiso previo.

Grealish se había ausentado del partido contra el Arsenal en la Premier League durante el fin de semana anterior, en medio de las expectativas de su regreso tras recuperarse de la enfermedad, pero no apareció en la convocatoria del Everton para el partido contra el Newcastle, después de que el club decidiera tomar una medida disciplinaria contra él.

El Everton confirmó en un comunicado oficial que el jugador no estaba disponible para participar debido a su infracción de las normas de disciplina dentro del club, mientras que el entrenador David Moyes, de 63 años, respaldó la decisión, afirmando: "No voy a entrar en los detalles. El club tomó la decisión y yo la respaldo, y no quiero decir nada más al respecto".

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